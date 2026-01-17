Mallorca - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Athletic Club y Mallorca se enfrentan con la necesidad compartida de cortar su mala racha y lograr una victoria que les devuelva la confianza para pelear por sus objetivos

Este sábado, Athletic Club recibe al RCD Mallorca en el estadio de San Mamés, en un duelo entre dos equipos que necesitan la victoria para seguir aspirando a los objetivos marcados a principio de temporada.

El Athletic Club llega al encuentro situado en la octava posición con 24 puntos, a cinco del Real Betis, que marca actualmente los puestos europeos. El conjunto de Ernesto Valverde atraviesa una dinámica irregular: en los últimos cinco partidos ligueros solo ha logrado una victoria y, de no sumar los tres puntos, encadenaría cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Esta situación mantendría el debate en torno al técnico rojiblanco tras las recientes actuaciones del equipo en Liga y en la Supercopa de España. Como local, el Athletic ha sumado 16 puntos en diez partidos disputados en San Mamés.

El Mallorca, por su parte, llega con urgencias. El equipo balear ocupa la decimoséptima posición, un solo puesto por encima del descenso, con 18 puntos. En los últimos días han surgido rumores sobre posibles sustitutos de Arrasate en caso de no lograr un resultado positivo en Bilbao. Los cinco puntos sumados en las últimas cinco jornadas han encendido las alarmas entre una afición que empieza a temer por la permanencia y que espera un triunfo que cambie la dinámica.

El balance histórico entre ambos equipos refleja una clara superioridad del Athletic Club. En los 72 enfrentamientos disputados, los rojiblancos se han impuesto en 34 ocasiones, con 19 empates y 19 victorias del Mallorca.

Athletic Club - RCD Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Athletic Club y el Mallorca, tendrá lugar este sábado 17 de enero a las 16:15 horas, en el estadio de San Mamés.

Athletic Club - RCD Mallorca: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), en la plataforma de DAZN y en LaLiga TV Bar.

Athletic Club - RCD Mallorca: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Athletic Club y el Mallorca, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/.