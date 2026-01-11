El Mallorca aprieta por Asprilla y el Girona pone precio a su cesión

El Girona, consciente de la falta de madurez de Asprilla para entrar en el esquema de Míchel, abre la puerta a una cesión del atacante colombiano. Con el precio ya fijado y un sustituto en la plantilla gerundense, aparecen pretendientes en LaLiga, donde el Mallorca toma la delantera

El mercado de enero sigue abierto en Girona y uno de los casos que el club necesita resolver para terminar de cuadrar la plantilla tiene nombre propio: Yáser Asprilla. El atacante colombiano, de 22 años, no ha logrado consolidarse esta temporada a las órdenes de Míchel y su situación se ha convertido en una pieza clave dentro del delicado equilibrio deportivo y administrativo del club catalán. En ese escenario aparece el Real Mallorca, decidido a reforzar su ataque, especialmente los extremos, y convencido de que Asprilla puede marcar diferencias en el tramo decisivo del curso.

La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. Como informa Marca, el Girona ha tasado la cesión del futbolista hasta final de temporada en dos millones de euros, una cifra elevada para un préstamo de apenas cinco meses, a la que además habría que añadir la totalidad del salario del jugador. Un precio que refleja tanto la inversión realizada como la posición negociadora de un club que no quiere regalar activos, aunque el contexto empuje a tomar decisiones.

Una apuesta fuerte que no termina de arrancar

Asprilla llegó a Montilivi el pasado verano como el fichaje más caro de la historia del Girona. Dieciocho millones de euros pagados al Watford que situaron al colombiano en el centro del proyecto. Sin embargo, su rendimiento no ha terminado de acompañar esa expectativa. En lo que va de temporada ha disputado 16 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, sumando 754 minutos y un único gol. Míchel ha probado distintas ubicaciones en el frente ofensivo, pero la regularidad nunca ha aparecido.

La sensación en el club es que el jugador necesita continuidad y protagonismo, algo difícil de garantizar en la actual configuración de la plantilla. La llegada de Claudio Echeverri, procedente del Manchester City, ha añadido un nuevo elemento a la ecuación. Con Vitor Reis ya en el grupo, el Girona se ve obligado a liberar una plaza de extracomunitario, y los nombres de Jhon Solís y Asprilla son los que aparecen sobre la mesa.

El Mallorca, decidido pero paciente

En Son Moix no esconden que Asprilla es la prioridad absoluta para reforzar el extremo derecho. El perfil del colombiano encaja con lo que busca Jagoba Arrasate: desequilibrio, verticalidad y capacidad para romper partidos. Además, el propio jugador ve con buenos ojos el movimiento. Quiere sentirse importante, recuperar sensaciones y mantenerse en el radar de la Selección colombiana de cara al próximo Mundial.

Pese a la firmeza inicial del Girona, en Mallorca hay optimismo. Consideran que la necesidad del club catalán de liberar una ficha extracomunitaria puede jugar a su favor y forzar una rebaja en las condiciones económicas. La negociación sigue abierta y ambas partes mantienen contactos constantes, conscientes de que el tiempo también presiona.

Un encaje con consecuencias más amplias

La salida de Asprilla no solo tendría impacto deportivo. Liberar masa salarial permitiría al Girona explorar otras operaciones, entre ellas una hipotética llegada de Marc-André ter Stegen si el FC Barcelona asume gran parte de su ficha. Todo está conectado en un mercado donde cada movimiento condiciona al siguiente.

Por ahora, el club de Montilivi mantiene su postura y defiende el valor de un jugador joven por el que apostó fuerte. El Mallorca, mientras tanto, espera su momento, convencido de que el escenario acabará inclinándose a su favor. Asprilla, a la espera, observa cómo su futuro inmediato puede resolverse en cuestión de días.

Enero avanza y el margen se estrecha. La operación no está iniciada, pero el pulso ya está servido. El desenlace marcará no solo el destino del colombiano, sino también el cierre de mercado de dos proyectos que buscan un golpe de efecto de cara a la segunda mitad de la temporada.