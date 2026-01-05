Un contratiempo para el Girona con Ounahi: lesión, Copa de África y una espera que se alarga

El centrocampista marroquí del Girona, Azzedine Ounahi, no abandona la concentración con su Selección pese a una rotura en el sóleo que le deja fuera del torneo y le tendrá varias semanas de baja. Míchel tendrá que esperar para que los servicios médicos gerundenses evalúen el alcance de la lesión

Azzedine Ounahi vive uno de esos momentos incómodos que combinan frustración deportiva y decisiones delicadas. El centrocampista del Girona, lesionado en el sóleo de la pierna izquierda, no volverá a jugar en lo que resta de la Copa de África, pero permanecerá concentrado con la Selección de Marruecos mientras se somete a un tratamiento específico bajo supervisión médica del combinado nacional. Una situación poco habitual que refleja tanto la importancia del futbolista dentro del grupo como la complejidad del escenario que se abre ahora para club y Selección.

La dolencia, confirmada oficialmente por la Federación de Fútbol de Marruecos, tendrá a Ounahi apartado de los terrenos de juego durante un periodo estimado de entre cinco y seis semanas, aunque en algunos plazos internos se habla incluso de cerca de dos meses. Las pruebas médicas han determinado que el jugador sufre una rotura en el sóleo, producida tras reabrirse una cicatriz muscular previa, arrastrada de semanas anteriores con el Girona.

Una baja definitiva para el torneo

La lesión obliga a Ounahi a decir adiós de forma definitiva a la Copa de África. El centrocampista ya fue baja en el duelo de octavos de final ante Tanzania, un partido que Marruecos sacó adelante con un solitario gol de Brahim Díaz, y no podrá reaparecer en el cruce de cuartos de final frente a Camerún, previsto para este viernes en Rabat.

Pese a ello, el jugador no abandonará la concentración. El cuerpo médico marroquí ha diseñado un plan de tratamiento y rehabilitación personalizado que se llevará a cabo en las instalaciones del complejo Mohammed VI, donde la Selección retomó este lunes los entrenamientos con una sesión centrada en la recuperación física del grupo. La decisión responde tanto a criterios médicos como a la voluntad del futbolista de seguir integrado en la dinámica del equipo durante el tramo final del campeonato.

El susto ante Tanzania y la confirmación médica

Las alarmas saltaron definitivamente el pasado domingo, cuando Ounahi apareció en el estadio con muletas y una férula durante el encuentro ante Tanzania. La imagen generó inquietud inmediata tanto en el seno de la Selección como en el Girona, consciente del peso específico del centrocampista en su estructura.

Fue el propio seleccionador, Walid Regragui, quien confirmó posteriormente el alcance de la lesión, explicando que se trata de una recaída muscular que complica los tiempos de recuperación y aconseja máxima prudencia. Marruecos pierde así a un titular habitual y a una de sus piezas más reconocibles en la sala de máquinas, justo cuando el nivel de exigencia del torneo se eleva.

Un problema también para el Girona

Más allá del impacto en la Copa de África, la lesión de Ounahi tiene una lectura inevitable en clave Girona. El club catalán ha recibido ya el parte médico oficial y seguirá de cerca la evolución del jugador, con el objetivo de que regrese en las mejores condiciones posibles a la segunda mitad de la temporada.