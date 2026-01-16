Ernesto Valverde y el Athletic Club se juegan el futuro: "Lo que suceda en los próximos partidos nos hará mirar a un sitio o a otro"

El entrenador del Athletic Club mete presión a la plantilla asegurando que la situación deber cambiar en los próximos partidos, siendo enero un mes clave para determinar el futuro del propio técnico, del Athletic Club y de los objetivos de la temporada

El Athletic Club regresa a LaLiga tras pasar de ronda, no sin sufrimiento, en la Copa del Rey. La Cultural Leonesa, equipo de Segunda división, sacó los colores al equipo de Ernesto Valverde, confirmando los problemas y las dudas que arrastra el cuadro rojiblanco desde principio de temporada. El bajón del Athletic es considerable y la clasificación es reflejo de ello, dejando al conjunto vasco casi a la misma distancia de Europa que del descenso. Valverde pretende revertir la situación y quiere hacerlo en el mes de enero, empezando por ganar al Mallorca en el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga. El futuro de Valverde y del Athletic Club están en juego y así mismo lo ha confirmado el propio técnico en la rueda de prensa previa al choque de la jornada 20.

El futuro inmediato del Athletic Club

"El partido es importantísimo por la situación en la que estamos y afrontamos este inicio de la segunda vuelta en la que no hay muchas distancias entre los equipos. Nuestra intención siempre es ganar y mirar para los equipos que tenemos delante. Será un buen partido porque para ellos es vital, no hay distancias ni para arriba ni para abajo. Lo que suceda en los próximos partidos nos hará mirar a un sitio o a otro".

Misma distancia de Europa y el descenso

"Está claro que a partir de ahora vas quitando muescas de los partidos que quedan. En la primera vuelta los sumas y en esta los restas, la relevancia de los puntos es más importante y todo empieza a ser más definitivo. Queremos que nuestro inicio sea bueno, tenemos dos partidos seguidos en casa y otros dos fuera. Es importante encauzar y coger una buena dinámica en estos partidos".

Prioridad para el Athletic Club esta temporada

"Hemos sido un equipo muy solvente en el punto de vista defensivo y en dos partidos hemos recibido ocho goles, algo que no es propio de nosotros. Tenemos que resolverlo, somos un equipo solidario y fuerte en los duelos. A partir de ahí vamos haciendo nuestro juego de ataque. Es algo que también hemos hablado, necesitamos estar un poco más juntos".

Cambios respecto al partido de ida entre Mallorca y Athletic

"Todos han sido partidos muy igualados, muchos empates. En la ida hicimos un buen primer tiempo, nos lograron empatar y ganamos al final. Preveo lo mismo. Los dos equipos nos parecemos a lo que somos, me acuerdo que en la primera vuelta llegábamos con muchas bajas en delantera".

Situación actual del vestuario del Athletic Club

"Superar situaciones difíciles siempre nos impulsa. Te da un subidón que tienes que aprovechar, porque te llena de confianza de cara a la semana siguiente".