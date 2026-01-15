¿Un derbi vasco en el sorteo de la Copa del Rey? Real Sociedad y Athletic se abonan a los cuartos de final

La Real Sociedad es el único club que ha repetido presencia en esta ronda en los últimos cinco años, el Athletic seis en los últimos siete años; ambos se han enfrentado en un total de diez ocasiones en Copa, la última, la recordad final de 2020 en La Cartuja, el último título txuri urdin

Athletic Club y Real Sociedad ya esperan rival en los cuartos de final de la Copa del Rey, a la espera de conocer esta noche quiénes serán los dos últimos equipos en sumarse al bombo del sorteo, y que saldrán del Burgos-Valencia y del Racing de Santander-Barcelona. De momento, además de vizcaínos y guipuzcoanos, también se encuentra el Atlético de Madrid, el Real Betis, el Albacete y el Alavés, por lo que en el País Vasco ya empiezan a ver seriamente las probabilidades de que el sorteo depare un nuevo derbi vasco.

De hecho, son tres los equipos de Euskadi de un total de ocho, por lo que habrá que esperar al lunes para salir de dudas, aunque las opciones están sobre la mesa y todos los ojos apuntan a las bolas de Athletic Club y Real Sociedad. Las matemáticas indican que antes de que se empiecen a extraer las bolas, la probabilidad de que hay un derbi entre rojiblancos y blanquiazules es del 14,3 por ciento, aunque a medida que se vayan extrayendo bolas y no salgan la de ninguno de los dos, las opciones de derbi irán aumentando exponencialmente.

Precedentes de derbi vasco en Copa

De hecho, no es nada descabellado que el azar depare un derbi vasco, pues se ha dado en un total de diez ocasiones en la historia de la Copa del Rey, la última y la única de ellas con el título en juego, en 2020, un duelo que se acabó llevando la Real Sociedad por 1-0. Antes de esa final en La Cartuja, otras nueve, donde los donostiarras salieron victoriosos en 1982 y 1987, curiosamente en los tres últimos derbis coperos. Los siete primeros fueron para los bilbaínos (1923, 1930, 1961, 1972, 1975, 1984 y 1985).

La Real, pleno en los últimos cinco años

La Real Sociedad consiguió el pase a los cuartos de final desde el punto de penalti y forzando la prórroga en el minuto 92 gracias al gol de Zubeldia, y con su presencia en la antesala de las semifinales, el conjunto txuri urdin tiene el privilegio de ser el único equipo que ha repetido presencia en los cuartos de final en las últimas cinco temporadas. Ni Real Madrid, eliminado anoche en octavos y también en la 23/24 en la misma ronda por el Atleti; ni Barcelona, que cayó en esta misma ronda frente al Athletic en la 21/22; ni Atlético, que en esa misma temporada cayó eliminado por la Real Sociedad.

El Athletic, seis de siete

El Athletic Club, tras eliminar a la Cultural Leonesa con su victoria en la prórroga en el Reino de León (3-4), ha conseguido alcanzar los cuartos de final Copa del Rey por sexta vez desde el cambio de formato a partido único hasta semifinales implantado hace siete temporadas. Desde la temporada 2019-20 el equipo bilbaíno ha superado 24 de las 25 eliminatorias que ha disputado a un solo partido. Ocho de esos cruces fueron ante rivales de Primera, cuatro de Segunda, otros cuatro con equipos de tercera categoría, siete de cuarta y uno de sexta.

La única eliminatoria que no pudo superar el equipo rojiblanco fue la de octavos de la pasada campaña cuando Osasuna ganó por 2-3 en San Mamés y dejó al conjunto rojiblanco fuera de los ocho mejores equipos del torneo por primera y única vez en estas siete últimas temporadas.

Fecha del sorteo de los cuartos de Copa del Rey

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se celebrará el próximo lunes, 19 de enero de 2026, en la sede de la RFEF en Las Rozas. Los equipos clasificados hasta el momento (a falta de los partidos que se juegan hoy) son: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Real Betis y Albacete Balompié. Del Burgos-Valencia y del Racing-Barça de hoy saldrán los dos últimos equipos.

Las eliminatorias de cuartos de final son las últimas que se juegan a partido único. Tan sólo el Albacete es el único equipo de inferior categoría confirmado ahora mismo en el sorteo, y el único entonces que tiene asegurado jugar dicho partido en su estadio, el Carlos Belmonte, si le toca en suerte un equipo de Primera división.