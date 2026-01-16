Prisas en el Athletic Club con Laporte

La expulsión de Aitor Paredes en la Copa del Rey deja, actualmente, a un central sano en el Athletic Club de cara a los cuartos de final. Laporte ya ultima su proceso de recuperación, aunque en el club es una incógnita la disponibilidad del internacional español de cara a la siguiente fase copera, dependiendo exclusivamente de los plazos y la mejoría del zaguero

El Athletic Club vive semanas de mucha incertidumbre por los resultados cosechados y las sensaciones sobre el terreno de juego. El equipo de Ernesto Valverde no levanta cabeza y la situación pudo ir a peor en la Copa del Rey. Los vascos sudaron tinta china para vencer a la Cultural Leonesa, que llegó a ponerse por delante en el marcador hasta en 3 ocasiones. Para colmo, Aitor Paredes vio la cartulina roja por insultar al colegiado y se perderá el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero. Con la baja de Paredes, al Athletic Club le entran las prisas con Laporte que sigue ejercitándose en solitario para recuperarse de su lesión.

Prisas en el Athletic Club con la vuelta de Laporte para los cuartos de final de la Copa del Rey

Las urgencias en la defensa del Athletic Club obligan a Ernesto Valverde a reinventarse o a jugársela con Laporte para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. El central internacional español sigue de baja debido a la lesión de carácter severo que sufrió en el bíceps femoral y que ha día de hoy sigue mermando la regularidad del futbolista. Poco a poco va dejando atrás las molestias, aunque sigue sin estar listo para competir. Los cuartos de final de la Copa del Rey se acercan y Yeray Álvarez, sancionado por dopaje, y Aitor Paredes, expulsado en el duelo ante la Cultural Leonesa, obligan a Valverde a apoyarse en el de Agen ya que actualmente tan solo dispone de un central para el choque, Dani Vivian.

Los plazos deben cumplirse para una correcta recuperación y todo apunta a que Laporte llegará justo para el duelo, del que se conocerá el rival el próximo lunes. Las prisas en el Athletic Club con Laporte vuelven a aparecer mientras que en Lezama trabajan para dar la vuelta a una situación insostenible.

Aitor Paredes, señalado tras el Cultural Leonesa - Athletic Club de la Copa del Rey

El principal culpable de las nuevas urgencias del Athletic Club, y el gran señalado del partido ante la Cultural Leonesa es Aitor Paredes, que se dirigió al linier al que llamó "cagón". Sus palabras le costaron la expulsión antes de la hora de partido y un rapapolvo de Ernesto Valverde en rueda de prensa. "Es verdad que ha sido un error, a veces no pensamos lo que decimos por la tensión. Ha cometido un error, él lo sabe, esto te puede costar la eliminatoria", destacaba el 'Txingurri' Valverde que empieza a barajar los plazos de recuperación de Laporte para conocer la disponibilidad del internacional español de cara al partido de cuartos de final de la Copa del Rey.