El dinero que repartió la UEFA el año pasado: los millones que ganaron Barça, Madrid, Atleti, Girona, Athletic, Real Sociedad y Betis

La UEFA repartió un total de 2.467 millones de euros entre los 36 clubes de la Champions, donde el que más ganó fue el campeón, el PSG; el Barcelona fue el equipo español que más ingresó y el Betis, subcampeón de la Conference, el que menos

La UEFA, a través de un informe financiero, ha publicado los premios económicos que ha repartido entre todos los participantes de competiciones europeas en la temporada 2024/2025, una campaña en la que LaLiga tuvo un total de siete representantes españoles con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona en la Champions, Athletic Club y Real Sociedad en la Europa League y Real Betis en la Conference League.

El club español que más dinero percibió fue el FC Barcelona, con un total de 116,5 millones en premios económicos por su participación en la Liga de Campeones 2024/2025, por delante del Real Madrid que obtuvo 101,8, el Atlético de Madrid con 84,9 y el Girona con 29,9, según el informe financiero de la UEFA de la temporada pasada.

El documento, publicado antes del Congreso que el organismo celebrará el 12 de febrero en Bruselas, desgrana las cantidades distribuidas entre los clubes con el nuevo formato de sus competiciones, a las que el Madrid sumó 5 millones de euros por ganar la Supercopa de Europa contra el Atalanta, que recibió uno menos, cuatro.

El PSG, el equipo que más facturó en la Champions

El PSG encabeza la tabla de ganancias en premios con 144,4 millones como campeón de la Champions, seguido del Inter de Milán (136,6), el Arsenal (116,9) y el Barça, que perdió en semifinales con el Inter, en cuarta posición, delante de los alemanes Bayern Múnich (105,8) y Borussia Dortmund (102,1), además del Real Madrid, que cayó en cuartos frente al Arsenal y es séptimo.

El equipo que recibió la cantidad más pequeña por su participación en la competición fue el Slovan Bratislava, que perdió todos los partidos de la fase de liga y se embolsó 21,8 millones de euros, de un fondo de 2.467 millones para los 36 clubes participantes en ella.

El Athletic, el cuarto que más ganó en la Europa League

En lo que respecta a la Europa League, las ganancias las lideran el Tottenham, campeón de la competición, (41,3 millones) y el Manchester United (36,4), seguidos de la Lazio (24,1) y del Athletic Club con 23,9 millones de euros. La Real Sociedad, eliminada en octavos de final por el United, figura en decimosegundo lugar con 18,7 millones de euros.

El Betis ganó casi lo mismo que la Real Sociedad

En la Conference League, el Betis que llegó a la final ingresó un total de 17 millones de euros. Dicha final el conjunto verdiblanco la perdió ante el Chelsea, que fue el que más ingresó en este torneo con 21,8 millones de euros.

El informe de la UEFA recuerda que aunque el sistema de distribución ha cambiado para el ciclo 2024/27, el principio básico sigue siendo el mismo y la distribución se calcula primero sobre unos ingresos brutos reales estimados de 4.400 millones.

De esta cifra, se deducen 387 millones presupuestados para cubrir los costes de las competiciones y se reserva un tres por ciento (132 millones) para pagos de las rondas clasificatorias y un siete por ciento (308 millones de euros) para pagos de solidaridad con los clubes no participantes. También se asignan 22 millones de euros a las competiciones de clubes femeninos y 3 millones de euros a la Liga de Campeones Juvenil.

Esto da como resultado unos ingresos netos estimados de 3.550 millones de euros, de los que el 93,5% se distribuye entre los clubes participantes y el 6,5% permanece en la UEFA para apoyar inversiones y actividades en el fútbol europeo. El informe afirma que los ingresos reales en 2024-25 son ligeramente superiores, situándose en 4.410 millones, y los costes de las competiciones, de 363,1 millones, son inferiores a lo presupuestado.

Apunta a su vez que el resultado positivo de este año genera un superávit que aún no ha sido redistribuido entre los clubes y que en cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entra la UEFA y los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) se asignaron a estos 25 millones.