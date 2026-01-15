Yuri fuerza con el Athletic Club en la Copa del Rey y vuelve a ausentarse

El defensa del Athletic Club tuvo que participar, por decisión de Ernesto Valverde y por las urgencias del cuadro vasco, frente a la Cultural Leonesa en la Copa del Rey, lo que ha provocado que se haya ausentado por precaución de la primera sesión de entrenamiento del equipo rojiblanco para medirse en LaLiga al Mallorca

El Athletic Club regresa al trabajo tras la clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo ante la Cultural Leonesa dio de que hablar en San Mamés, que atraviesa una crisis de resultados que ha obligado a Ernesto Valverde a sacar la artillería pesada en el torneo copero. Yuri Berchiche llegaba al choque entre algodones y, debido a las urgencias del Athletic Club en defensa, Ernesto Valverde optó por otorgarle minutos al zarauztarra. Su entrada en el terreno de juego ha provocado que el Athletic Club tenga que proteger, aún más, al veterano lateral que no ha entrenado junto al resto del grupo en la primera sesión de cara al partido del fin de semana ante el Mallorca.

Tras el esfuerzo de la Copa del Rey, Yuri se asienta del entrenamiento del Athletic

El Athletic Club afronta el siguiente partido de LaLiga, ante el Mallorca, con la duda de Yuri Berchiche. El lateral vasco llegaba al duelo sin estar al 100%, por lo que Valverde optó por dejarlo en el banquillo. Los minutos pasaban y las urgencias se multiplicaban en un Athletic Club que se veía fuera de la Copa del Rey a cada gol que le endosaba la Cultural Leonesa. La fragilidad defensiva provocó que el 'Txingurri' Valverde tuviese que mover el banquillo y dar entrada a un Yuri que tuvo que forzar más de lo esperado. Para el partido liguero su convocatoria es un rompecabezas. Su presencia no está garantizada ya que no se ha entrenado junto al resto del grupo. El Athletic Club prefiere, ahora, cuidar la salud de su futbolista ya que su presencia en la zaga es clave para el 'Txingurri' Valverde.

Los datos sonríen al Athletic Club de cara al partido frente al Mallorca

El choque promete ser plácido para el Athletic si tenemos en cuenta los últimos registros de enfrentamientos entre ambos. Los rojiblancos no han perdido en sus ocho últimos enfrentamientos ante el conjunto balear resueltos con dos triunfos rojiblancos y seis empates. Una de esas igualadas fue en la final de la Copa del Rey de 2024 cuando después del 1-1 registrado tras 120 minutos de juego el Athletic se impuso en la tanda de penaltis para conquistar el preciado trofeo después de un paréntesis de cuatro décadas. Además, el conjunto bilbaíno empató en sus tres últimas visitas ligueras a Palma, sin goles en las temporadas 2023-24 y 2024-25 y a uno en la 2022-23 (Kang-in Lee/Iñaki Williams de penalti). Y también acabó en 1-1 una de las últimas tres comparecencias del equipo bermellón en San Mamés, la de la campaña 2024-25 (Nico Williams/Raillo). Los dos triunfos rojiblancos de esta serie, ambos en 'La Catedral', fueron el 4-0 de la 2023-24 (Yuri 2, Guruzeta y Muniain) y el 2-1 de este mismo curso.