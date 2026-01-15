El Athletic, entre el desgaste y la visita un rival propicio para la remontada

El conjunto de Ernesto Valverde no ha perdido frente al Mallorca en los últimos ocho partidos en que se han enfrentado, aunque en esta ocasión tendrá que medir muy bien las rotaciones tras la paliza de la Copa

El Athletic Club, que el sábado visita al Mallorca en la vigésima jornada de LaLiga, no ha perdido en sus ocho últimos enfrentamientos ante el conjunto balear resueltos con dos triunfos rojiblancos y seis empates.Una de esas igualadas fue en la final de la Copa del Rey de 2024 cuando después del 1-1 registrado tras 120 minutos de juego el Athletic se impuso en la tanda de penaltis para conquistar el preciado trofeo después de un paréntesis de cuatro décadas.

Además, el conjunto bilbaíno empató en sus tres últimas visitas ligueras a Palma, sin goles en las temporadas 2023-24 y 2024-25 y a uno en la 2022-23 (Kang-in Lee e Iñaki Williams, de penalti, fueron los goleadores). Y también acabó en 1-1 una de las últimas tres comparecencias del equipo bermellón en San Mamés, la de la campaña 2024-25 (con goles de Nico Williams y Raíllo).

Los dos triunfos rojiblancos de esta serie, ambos en 'La Catedral', fueron el 4-0 de la 2023-24 (doblete de Yuri, Guruzeta y Muniain) y el 2-1 de este mismo curso. Fue pasado 4 de octubre, en la octava jornada, cuando un tanto de Alejandro Rego en el 82 desniveló a favor del Athletic el empate que reflejaba el marcador tras el penalti marcado por Iñaki Williams (9') y el tanto de Samu Costa (77').

La última victoria mallorquinista frente al Athletic se remonta al 14 de febrero de 2022 en un partido que acabó en 3-2 a favor del equipo dirigido entonces por Luis García Plaza. Raúl García y Berenguer equilibraron en la segunda parte los dos goles marcados en la primera por Salva Sevilla de penalti y Ángel, pero un gol en propia puerta de Unai Simón, tras un rebote en un disparo al palo de Take Kubo, dejó los tres puntos en la isla.

El desgaste de la Copa con hombres importantes

Tras el tremendo desgaste del partido de Copa del Rey del pasado martes, en el que el Athletic tuvo que recurrir a la prórroga para alcanzar los cuartos de final, Ernesto Valverde tendrá que medir muy bien los descansos de sus jugadores entre ese partido y la visita a Son Moix. El 'Txingurri' jugó con un once muy titular y varios jugadores como Vivian, Nico Williams o Jauregizar completaron los 120 minutos, por lo que las sensaciones de los propios jugadores en las horas previas al choque también serán importantísimas.