Alkorta advierte a Valverde sobre el Athletic: "Ha sido tremendo"

El ex jugador y director deportivo rojiblanco teme que el "desgaste" físico realizado para eliminar a la Cultural Leonesa en la Copa del Rey puede pasar factura al conjunto bilbaíno en sus siguientes compromisos ante Mallorca y Atalanta, en los que está obligado a vencer

El Athletic Club tuvo que sufrir de lo lindo para superar a la Cultural Leonesa y lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, competición que siempre despierta una especial ilusión en la afición rojiblanca. Los pupilos de Ernesto Valverde fueron siempre a remolque en el marcador y anotaron el definitivo 4-3 gracias a un penalti transformado por Unai Gómez en la prórroga, justo después de que el canario Hernández Hernández anulase no sin polémica un tanto del conjunto local. Con uno menos por la expulsión de Paredes al comienzo de la segunda mitad, apareció la épica del cuadro bilbaíno. Pero la clasificación no esconde las carencias de un equipo que venía de ser goleado por el FC Barcelona en la Supercopa de España.

Ahora el foco se centra en LaLiga, donde este próximo sábado toca visitar al Mallorca sin margen de error. Con las plazas europeas a cinco puntos de distancia, la reacción se antoja imprescindible para arrancar la segunda vuelta con otra dinámica. Y sin respiro, el miércoles 21 de enero aguarda el Atalanta en Champions, también con la obligación de vencer para llegar con vida a la última jornada frente al Sporting de Portugal.

El calendario no da tregua y el ex jugador y director deportivo del Athletic, Rafa Alkorta, teme que el esfuerzo realizado en León pueda pasar factura en los inminentes choques. "Aquí el problema es que esto ha sido un desgaste tremendo”, destacó el ahora comentarios de la Cadena Ser, que puso de relieve las dificultades encontradas para eliminar a la Cultural Leonesa por esa merma física de jugar con diez durante muchos minutos.

Los problemas en defensa del Athletic: "Era un muro"

"El Athletic lo que ha hecho ha sido sobrevivir con uno menos y aguantar hasta el final. Y en ataque, intentar hacer lo poco que tenía arriba, porque estaban muy cansados”, explicó el el defensor, que alertó además sobre los problemas en defensa de un conjunto bilbaíno que ha encajado 25 goles en el campeonato liguero, ocho más de los que ha marcado, y solo ha dejado la meta a cero en cinco de las 19 jornadas disputadas.

"Un Athletic que el año pasado era un muro, este año es verdad que está teniendo más problemas en defensa”, recalcó Alkorta, que cree que esta falta de solidez se deja notar especialmente en encuentros de gran exigencia, aunque también un rival de inferior categoría como la Cultural Leonesa fue capaz de hacerle tres tantos para ponerlo contra las cuerdas.

La lesión de Laporte y la sanción a Paredes

No obstante, el ex rojiblanco admitió que más allá de que los mecanismos defensivos del equipo no estén tan ajustados como la pasada campaña, no es menos cierto que Valverde viene contando con los mimbres justos en el centro de la zaga. “Tiene muchos problemas atrás y le está costando tener un eje central competitivo, en parte porque le faltan jugadores”, señaló, apuntando de ese modo a la lesión de Laporte, del que se espera que en breve se sume al grupo.

Con Unai Egiluz también lesionado y sin querer correr riesgos con su recuperación, a comienzos de febrero podrá volver a entrenarse con el grupo Yeray, cuya sanción por dopaje concluirá el próximo 2 de abril. Mientras tanto, los únicos centrales del primer equipo disponibles seguirán siendo Vivian y Paredes, que previsiblemente será sancionado con dos partidos por decirle "eres un cagón" a uno de los asistentes en el Reino de León, lo que le costó la roja directa. Por suerte, podrá jugar en LaLiga, pero sería baja en la Copa hasta la vuelta de una hipotética semifinal.