Rafa Alkorta, ex del Athletic, atiza a Deco por su estrategia con Nico Williams: "A mí me pareció mal, poner a los pies de los caballos a un chico..."

El ex director deportivo y exfutbolista rojiblanco asegura que él nunca "habría hecho" lo que hizo el brasileño, poniendo enfásis en la famosa cláusula que el Barça se negó a firmar

Hace ya meses que es un capítulo cerrado para Barcelona, Athletic Club y sobre todo para Nico Williams, pero cada cierto tiempo vuelve a la actualidad el intento frustrado del club azulgrana por fichar al internacional español. Normalmente suele ser cuando vascos y catalanes se enfrentan durante la temporada, como sucedió en el duelo del Camp Nou, pero el destino ha querido que ambos vuelvan a cruzar sus caminos en la semifinal de la Supercopa de España.

En esta ocasión ha sido un exfutbolista y ex director deportivo del Athletic como Rafa Alkorta, quien ha recordado la estrategia del Barça en el mercado de fichaje para intentar hacerse con Nico Williams por segundo verano consecutivo. El exdefensa centro su crítica sobre Deco, director deportivo azulgrana, y sus famosas declaraciones reconociendo que Nico Williams quería fichar por el Barça. "Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. En el caso de Nico es muy claro, tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y a partir de ahí vamos a ver si es posible", decía el pasado verano el brasileño.

Ahora, en una entrevista para Flashscore, Alkorta censura aquella forma de actuar de Deco. "A mí me pareció mal, o es algo que yo no hubiera hecho, lo que hizo Deco, que es el director deportivo del Barça. Poner a los pies de los caballos a un chico con contrato en el Athletic. Entonces, claro, a mí eso, por ejemplo, me chocó mucho, sabiendo que Deco ha sido jugador de fútbol y que sabe las arenas movedizas que se mueven alrededor de estas circunstancias", recuerda Alkorta.

El exjugador rojiblanco también habló sobre la familia de Nico y su agente, Félix Tainta. "Los representantes de Nico hicieron bien en decir al Barça: 'Bien, si no tienes ningún problema con el chico, fírmanos una de estas cláusulas en el contrato' y ya está. Y el Barça dijo que no porque sabía que no lo podía hacer al 100%. Y ya está, no hay más película que esa. La cuestión es: ¿por qué no firmó el Barça esa cláusula? Porque sabía que no tenía el 100% de la certeza de poder meter al jugador desde el primer partido de Liga. El jugador y sus representantes dijeron que se quedaban aquí y ya está", expresa Alkorta.

¿A qué cláusula hace referencia Alkorta?

El pasado verano el Barcelona volvía a tener problemas con el 'fair play' financiero a la hora de inscribir a jugadores en LaLiga desde la primera jornada y no podían garantizar ni a Nico Williams ni a su agente que el futbolista podría ser inscrito y estar disponible desde agosto. El jugador y su agente exigieron supuestamente la firma de dicha cláusula para asegurarse que podría ser inscrito, pero el Barça no podía prometérselo.

Ahora, Alkorta se congratula de que Nico Williams decidiera seguir apostando por el Athletic, con el que firmó una renovación por diez años: "Lo primero, estoy muy contento de que siga con nosotros. Eso es lo mejor de todo. Con un contrato además largo, muy merecido. Estas dos últimas temporadas, el Barcelona no ha sido contundente. Si tú eres contundente, te lo llevas. Si el chico está de acuerdo, que parecía que sí, según las informaciones que teníamos. Pero no fue contundente ni el año pasado ni este".