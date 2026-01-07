El Athletic Club recibe buenas noticias con el estado físico de Laporte: el central está ya en la recta final de la recuperación

El central del equipo vasco se lesionó en el partido contra el Atlético de Madrid el pasado 6 de diciembre. El problema muscular fue más grave de lo esperado, pero la evolución va bien y el internacional español ya se centra en recuperarse definitivamente para ayudar lo más pronto posible al Athletic Club

Uno de los problemas que está teniendo el Athletic Club en esta temporada son las lesiones las cuales están restándole potencial futbolístico al equipo que entrena Ernesto Valverde. Una de las posiciones en la que más contratiempos físicos están habiendo es en la de central donde la baja de Laporte está siendo clave. El internacional español se lesionó a comienzos de diciembre en el partido contra el Atlético de Madrid, la lesión fue más grave de lo previsto inicialmente, pero Laporte ya da buenas noticias al Athletic Club ya que ha entrado en la recta final de su recuperación.

Aymeric Laporte está evolucionando bien de la lesión en el bíceps femoral que sufrió el pasado 6 de diciembre en el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid. El central se está ejercitando en solitario en Lezama, no habiendo viajado con el resto de sus compañeros a Arabia Saudí con motivo de la Supercopa de España, y ya está en la recta final de la recuperación de su lesión según informa El Chiringuito.

Laporte está centrado en trabajar en su recuperación para volver a jugar lo antes posible para ayudar al Athletic Club. A pesar de ello, en el equipo vasco van con mucha tranquilidad y precaución ya que no no va a forzar el regreso del central a los terrenos de juego antes de tiempo para así evitar una posible recaída.

La lesión de Laporte y los tiempos de la recuperación de su lesión

El Athletic Club anunció que Laporte sufrió una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda en el partido contra el Atlético de Madrid. El equipo vasco no informó de ningún tiempo de recuperación específico y afirmó que la vuelta a los terrenos de juego del central dependería de su evolución.

Fue el propio Aymeric Laporte el que puso un poco de luz sobre cuánto tiempo estaría lesionado. El central del Athletic Club dijo que no estaría disponible durante varias semanas, señalando que un mes, al menos, seguro que se perdía. "Me encuentro bastante bien, pero tengo una lesión que es importante y se supone de aquí a un mes y pocas semanas estaría ya todo resuelto. Mucho cuidado y a ver cómo evoluciona".

Justo cuando han pasado un mes, Aymeric Laporte afronta la recta final de su recuperación. Por tanto, se espera que el defensa esté a las órdenes de Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, si no hay recaída o problema, entre finales de enero y comienzo de febrero.