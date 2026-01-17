La mejor opción para la delantera del Sevilla en estos tiempos de intensa sequía goleadora

Esto es lo que los números le dicen a Matías Almeyda ante la falta de confianza de Isaac Romero, la acumulación de minutos de Akor Adams, la lesión que convierte a Alexis Sánchez en duda para Elche, la ausencia de fichajes en este mercado invernal y la absoluta carencia de alternativas en el filial

El Sevilla FC visitará el próximo lunes al Elche CF en medio de una larga racha con 36 días sufriendo una total inoperancia ofensiva: 361 minutos sin marcar y 45 disparos fallados de manera consecutiva. A todo ello se unen la ausencia de refuerzos en un mercado invernal de fichajes, que ha consumido ya la mitad de su plazo; la contusión en la pelvis que sufre Alexis Sánchez, quien se mantendrá como seria duda hasta última hora; y los riesgos de forzar un regreso precipitado de Akor Adams, que este sábado juega la final de consolación de la Copa de África (Egipto - Nigeria, 17:00 horas) y el club trabaja para que llegue a tiempo de estar en el Martínez Valero.

En este contexto, el criticadísimo Isaac Romero puede quedarse como la única alternativa arriba para Matías Almeyda pero, a pesar del mal momento que atraviesa, las estadísticas demuestran que el lebrijano también es la mejor opción que hay en la delantera del Sevilla FC. El '7' sale ganando en una comparativa con sus compañeros Alexis Sánchez y Akor Adams. Los tres suman más o menos los mismos minutos a pesar de que el nigeriano se marchó hace un mes con su selección, ya que el canterano ha acumulado sanciones y el chileno estuvo varias semanas de baja además de tardar en ser inscrito.

Una comparativa entre los números de Isaac Romero, Akor Adams y Alexis Sánchez

Si bien es cierto que Isaac Romero no marca en LaLiga desde el lejano 5 de octubre -hace 11 jornadas-, exactamente el tiempo tiempo de sequía acumula Alexis Sánchez, a día de hoy es el máximo goleador de la plantilla nervionense con cuatro tantos, incluido el que metió en Copa del Rey ante el CD Extremadura el 4 de diciembre. En el campeonato nacional liguero suma tres, las mismas que Akor Adams o Rubén Vargas y una más que el veterano futbolista andino (2).

A buen seguro, en su contra pesan muchísimo sus fallos estrepitosos en los recientes encuentros ante el Real Madrid o el Levante UD, con un penalti y su posterior rechace mandados al limbo; pero suma siete ocasiones claras falladas en 822 minutos (16 partidos jugados, 12 titular), por las cinco erradas por el nigeriano en 846' (15 PJ - 11 PT) y las dos del chileno en 737' (16 PJ - 8 PT).

Es más, el índice de goles esperados de Isaac es de 4,08; por el 4,16 y el 1,64 que ostentan respectivamente sus dos compañeros en xG. Desde luego, no es consuelo para él pues todos los guarismos son bajos con respecto a otros puntas de LaLiga EA Sports; pero el canterano tira sólo 0,6 disparos por jornada liguera, que son mucho menos que los de Akor (1 chut de media) y Alexis (0,9).

Isaac Romero, sentado frente al espejo: peor que en la cantera; pero no tan lejos de su aplaudida 23/24

En cuanto a la frecuencia y la calidad de participación en el juego del Sevilla FC, Isaac Romero es el que más duelos ofensivos gana de los tres (9,65), el que más progresiones con balón realiza (5,03) y que que más toques en el área completa (3,77). Además, está muy igualado con Akor Adams en dos de las materias en las que vence un '9' que costó 5,5 millones de euros al club nervionense hace justo un año: tiros totales (2,26 contra 2,54) y disparos a portería (0,92 por 1,18).

La última comparación es la de Isaac Romero frente a su propio espejo, a sus propios guarismos. La sensación es clara: formidable en su promoción al primer equipo en el mercado invernal de 2024, para desinflarse luego. Sin embargo, observando con detenimiento las gráficas de BeSoccer consultadas por ESTADIO Deportivo, puede comprobarse que la dinámica de esta 25/26 está siendo muy similar a las de los dos cursos anteriores.

De hecho, aunque en el primer equipo está muy lejos de los 0,6 goles por partido que marcaba con el Sevilla C (2020) y los 0,7 que promediaba en el Sevilla Atlético (2020-2024), el canterano está actualmente en 0,3; mejorando el 0,2 de la 24/25 y rozando el 0,4 de la 23/24, el curso de su estreno en el fútbol de elite. Cabe concluir que, ante todo, lo que necesita es recuperar la confianza perdida que sí exhibía cuando formaba dupla con Youssef En-Nesyri. Ése es el Isaac que necesita este Sevilla FC.