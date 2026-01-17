Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Manchester United y el empate del Liverpool en la jornada 22 de la Liga inglesa

La jornada 22 de la Premier League dejó sorpresas, un debut triunfal de Michael Carrick y resultados decisivos que sacuden la tabla de posiciones

La vigésima segunda jornada de la Premier League dejó momentos memorables, entre ellos el esperado estreno de Michael Carrick al mando del Manchester United, una jornada de sufrimiento para el Liverpool, y victorias importantes para equipos que luchan por escapar de la zona baja.

Estreno soñado de Carrick en el derbi de Manchester

El primer día de Michael Carrick como entrenador de los Red Devils no pudo comenzar mejor. En un derbi histórico en Old Trafford, el United se impuso al Manchester City con goles de Mbeumo y Dorgu en la segunda mitad, ofreciendo un espectáculo táctico y físico que alivió a los aficionados locales.

Desde los primeros minutos, el United mostró intensidad y control, con un Harry Maguire activo y varias ocasiones anuladas por fuera de juego. El City, pese a los cambios introducidos por Pep Guardiola, apenas generó peligro en la primera mitad, mientras que los 'red devils' dominaron transiciones y presión. El segundo gol de Dorgu sentenció un encuentro que será recordado como un estreno a lo grande para Carrick.

El West Ham sorprende al Tottenham en un duelo crucial

Otro resultado destacado fue la victoria del West Ham sobre el Tottenham Hotspur por 2-1. A pesar de que los Spurs dominaron la segunda mitad, con oportunidades constantes y centros peligrosos de Pedro Porro, los 'Hammers' lograron marcar primero gracias a Crysencio Summerville y sentenciar en el tiempo de descuento con Callum Wilson.

Este triunfo permitió al West Ham sumar 17 puntos, mientras que el Tottenham sigue en puestos bajos, reflejando la crisis que atraviesa el equipo del norte de Londres.

El Liverpool sigue sin encontrar su mejor versión

El vigente campeón, Liverpool, no pudo pasar del empate en Anfield frente al Burnley, penúltimo de la tabla. A pesar de dominar y generar múltiples ocasiones, incluidos un penalti fallado por Dominik Szoboszlai y oportunidades de Cody Gakpo y Hugo Ekitike, el equipo dirigido por Arne Slot se encontró con un rival sólido y con su portero Martin Dubravka en estado de gracia.

El empate refleja las dificultades que atraviesa el Liverpool para mantenerse en la lucha por los primeros puestos, alejándose de un Arsenal que domina la liga y dejando a los 'reds' con menos margen de error en la pelea por la Champions League.

El Chelsea respira y gana en casa ante Brentford

El Chelsea hizo respetar su localía y venció 2-0 al Brentford, con goles de João Pedro y Cole Palmer. El portero Robert Sánchez fue fundamental para mantener la portería a cero, realizando intervenciones decisivas ante los ataques de los 'bees'.

El triunfo permite a los blues escalar al sexto puesto, cerca de la zona de Europa League y Champions, y da un respiro a Liam Rosenior en su proceso de adaptación como nuevo entrenador. La victoria llegó gracias a la efectividad y la pegada en los momentos claves, incluso cuando el Brentford mereció más.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 22