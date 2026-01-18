Edin Džeko busca nuevo destino tras su discreta etapa en la Fiorentina: París y Schalke, favoritos para su fichaje

El futuro de Edin Džeko se aleja de Florencia mientras Schalke 04 y Paris FC se disputan el fichaje del veterano goleador bosnio

La etapa de Edin Džeko en la Fiorentina está resultando muy distinta a lo que se esperaba cuando el delantero bosnio aterrizó en Florencia el pasado mercado de fichajes. A sus 39 años, el veterano atacante no ha logrado convertirse en el referente ofensivo que necesitaba la Fiore, firmando unos números muy por debajo de su historial goleador. En 18 partidos oficiales, Džeko apenas ha conseguido dos goles, una cifra insuficiente para un equipo que lucha por escapar de los puestos de descenso de la Serie A.

La falta de continuidad, el bajo rendimiento colectivo y un contexto deportivo adverso han terminado por lastrar su impacto, provocando que el club italiano valore seriamente facilitar su salida antes de que finalice su contrato.

Un goleador histórico con pasado glorioso en Alemania

Hablar de Džeko es hacerlo de uno de los delanteros más prolíficos del fútbol europeo en las últimas dos décadas. Su gran explosión llegó en Alemania, cuando fichó por el Wolfsburg en 2007 por apenas 4 millones de euros. Allí formó una sociedad letal con Grafite, siendo pieza clave en la histórica Bundesliga conquistada en 2009.

Durante su etapa en el club alemán disputó 142 partidos, en los que anotó 85 goles y repartió 35 asistencias, cifras que le abrieron las puertas de la élite europea y desembocaron en su traspaso al Manchester City por 37 millones de euros. Posteriormente brilló en clubes como Roma, Inter de Milán y Fenerbahçe, manteniendo una notable regularidad goleadora incluso en la recta final de su carrera.

Schalke 04 y Paris FC, los principales pretendientes

Ante su situación en la Fiorentina, dos clubes han emergido con fuerza en la carrera por hacerse con los servicios del delantero bosnio. Por un lado aparece el Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1, que busca experiencia y gol para consolidarse en la máxima categoría del fútbol francés. El club parisino cuenta con músculo económico suficiente para asumir el salario de Džeko y ofrecerle fútbol de primera división.

Por otro lado, el Schalke 04 se ha sumado con decisión a la puja. El histórico conjunto alemán, actualmente líder de la 2. Bundesliga, pretende reforzar su plantilla con un perfil veterano que aporte liderazgo, jerarquía y experiencia en el tramo decisivo de la temporada.

El Schalke quiere volver a la Bundesliga

Según informaciones procedentes de Sky Alemania, el Schalke ya ha iniciado contactos directos con el entorno del futbolista. El equipo de Gelsenkirchen encabeza la clasificación de la segunda división alemana con cuatro puntos de ventaja y considera que la llegada de Džeko podría ser clave para asegurar el ascenso a la Bundesliga.

Durante el mercado invernal, el club ya ha explorado otras opciones como Marin Ljubičić o el guardameta Kevin Müller, evidenciando su ambición por reforzar varias líneas del campo.

Un último reto lejos de Florencia

Todo apunta a que Edin Džeko no continuará en la Fiorentina y buscará un nuevo destino en los próximos meses. Con seis meses restantes de contrato, su salida parece cuestión de tiempo. La temporada pasada, con el Fenerbahçe, el delantero disputó 52 partidos, superó los 3.200 minutos y firmó 21 goles y 7 asistencias, demostrando que todavía puede aportar rendimiento inmediato.

Ya sea en Francia o Alemania, el gigante bosnio afronta la que podría ser una de las últimas grandes decisiones de su carrera, con el objetivo de cerrar su trayectoria en un proyecto donde vuelva a sentirse protagonista.