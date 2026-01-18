Real Sociedad - Barcelona, en directo: el partido de LaLiga EA Esports en vivo online

Los azulgranas llegan a Anoeta sin Raphinha y con el Real Madrid a un sólo punto tras su victoria ante el Levante. En los locales no estarán Óskarsson, Yangel Herrera y Iñaki Rupérez, todos ellos por lesión

Baja de última hora en la convocatoria de Flick para la visita del Barcelona a la Real Sociedad

¡Buenas tardes! Arrancamos ya este directo para contaros lo que acontece en este duelo entre Real Sociedad y FC Barcelona. Un partido en el que los de Flick ya tienen la soga al cuello otra vez tras la victoria del Real Madrid frente al Levante. Si pierden en Anoeta, los blancos, en su peor momento, se colocarán a sólo un punto. Y pese a ello, Flick ha decidido reservar a Raphinha por unas molestias musculares.

El Barça quiere conseguir su duodécima victoria consecutiva , pero en la memoria culé está el dato del año pasado. Y es que los azulgranas se acuerdan todavía que el equipo realista les venció el año pasado por la mínima para poner fin a una racha de ocho partidos sin perder (1-0).

FC Barcelona : Flick ha perdido a Raphinha a última hora, pero ha recuperado a De Jong. Siguen de baja una semana más tanto Gavi como Christensen.

Real Sociedad: Matarazzo no podrá contar con Óskarsson, Yangel Herrera ni Iñaki Rupérez , los tres lesionados, pero tendrá a su disposición al resto de la plantilla a pesar del esfuerzo copero.

Comencemos recordando las bajas y altas con las que llegan ambos equipos a este partido:

Tras conquistar la Supercopa de España y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona quiere alargar su momento más dulce de la temporada en Anoeta, donde buscará su duodécima victoria consecutiva ante la Real Sociedad, que ha cosechado dos victorias y un empate en los primeros tres partidos del entrenador Pellegrino Matarazzo.

Para este partido, Hansi Flick ha reservado por precaución a su máxima figura en estos momento, el brasileño Raphinha. Por contra, recupera al centrocampista Frenkie de Jong, baja en la eliminatoria copera por sanción, y que volverá a formar pareja con Pedri en el doble pívote. El defensa Eric García, que fue suplente en Santander, regresará al once para formar en el eje junto a Pau Cubarsí.

El puesto en el extremo izquierdo volverá a ser para Marcus Rashford, que formará en ataque junto a Lamine Yamal, en el flanco derecho, y Ferran Torres o Robert Lewandowski, como delantero centro será la única incógnita que mantenga hasta última hora el preparador germano.

Sin Christensen ni Gavi, lesionados de larga duración, el Barça visita un Anoeta donde el curso pasado cayó por la mínima (1-0) y puso fin a una racha de ocho partidos sin perder.

Mientras, la Real Sociedad ha pasado la semana duodécimo de la clasificación con 21 puntos y llega al alza tras cosechar dos victorias y un empate en los primeros tres partidos de su nuevo entrenador. Además, el último encuentro copero ante Osasuna supuso un chute de energía para un equipo que pocas semanas atrás parecía muerto.

Eso sí, el cuadro donostiarra es consciente de que el verdadero objetivo se juega en LaLiga, una competición en la que debe empezar a sumar de tres para dejar atrás los fantasmas del descenso y, por qué no, empezar a mirar a los puestos europeos. Para ello, Matarazzo no podrá contar con Óskarsson, Yangel Herrera ni Iñaki Rupérez, los tres lesionados, pero tendrá a su disposición al resto de la plantilla a pesar del esfuerzo copero.

El equipo realista es consciente de que para doblegar al cuadro catalán tendrán que hacer un partido casi perfecto, pero la temporada pasada la Real consiguió vencer al Barça (1-0). En cuanto al once, todo hace indicar que Turrientes y Jon Martín volverán al once en detrimento de Gorrotxategi y Zubeldia, y arriba Kubo apunta a titular a pesar de haber jugado 120 minutos en Copa.

Guedes y Brais Méndez también apuntan a estar en el once por Barrenetxea y Sucic, mientras que Alex Remiro será el portero titular, tal y como confirmó el técnico en la previa