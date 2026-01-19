El Barcelona carga contra Gil Manzano tras la derrota ante la Real Sociedad: "No van a poder con nosotros"

Jugadores como Fermín o Eric García, además de Flick y de Jong, mostraron su indignación por las decisiones arbitrales del partido de Anoeta frente a los de Pellegrino Matarazzo, que les hizo romper una racha que acaba en once encuentros seguidos ganando

El Barcelona cayó derrotado en el día de ayer frente a la Real Sociedad, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick penalizaron la falta de acierto en los metros finales y los constantes fueras de juego que le evitaron ponerse por delante en el marcador en Anoeta. Por ello, el 2-1 final a favor de los de Pellegrino Matarazzo puso punto final a una racha de once partidos seguidos ganando. De esta manera, jugadores como Fermín o Eric García cargaron contra Gil Manzano por sus decisiones arbitrales.

Fermín y Eric García se suman a las quejas de Hansi Flick y Frenkie de Jong

Tras finalizar el encuentro en Anoeta entre la Real Sociedad y el Barcelona, diferentes jugadores del conjunto de Hansi Flick, que justificó su cabreo con Gil Manzano en rueda de prensa, pasaron por los micrófonos de los medios de comunicación para analizar la derrota ante los de Pellegrino Matarazzo. Uno de ellos fue Eric García, que mostró claramente su indignación, concretamente, por el gol anulado a Lamine Yamal en el minuto 28 por fuera de juego: "No estoy en el VAR, pero la imagen que enseñan en el fuera de juego… Debemos seguir, no queda otra cosa. Ya sabemos cómo es eso. Flick nos insiste mucho y sabemos que, pese a que las decisiones no nos favorecen, debemos seguir a lo nuestro. Y aún así hemos estado bien, con ocasiones suficientes para ganar el partido".

De la misma manera, Eric García siguió apuntando que "debemos seguir. El equipo ha hecho un buen partido y dominamos. En la segunda parte es verdad que hubo un momento donde apretaron más, pero en general hemos estado bien, tuvimos muchas ocasiones, pero recibimos dos centros al área y es algo que debemos mejorar tanto ofensivamente como defensivamente. Es algo que debemos mejorar de cara a la Champions el miércoles contra el Slavia de Praga. Por su parte, Fermín reflejó en las redes sociales el malestar del Barcelona, al igual que lo hizo Frenkie de Jong, con un mensaje hacia Gil Manzano: "Orgulloso de mi equipo, no podrán con nosotros. Visca el Barça!"

El dato de Gil Manzano con el Barcelona tras el partido de Anoeta

Gil Manzano se convirtió en la noche de ayer en el árbitro con el que el Barcelona ha caído más veces derrotado en el sigo XXI en Primera División, con ocho 'pinchazos' en 35 encuentros, tal y como recogió Fran Martínez. Además, el conjunto dirigido por Hansi Flick no tuvo fortuna de cara a la portería de Remiro, ya que lanzó hasta cinco tiros a la madera, algo que no sucedía en el campeonato doméstico desde hace ocho años, en la jornada 2016/2017.

Además, el Barcelona echó en falta el acierto de Raphinha en los últimos metros, que fue baja de última hora en la convocatoria de Hansi Flick por un golpe en el muslo derecho. Tras ello, los azulgranas pondrán el foco en el encuentro de UEFA Champions League ante el Slavia Praga del próximo miércoles, decisivo en el devenir de la competición para el equipo culé. Tras ello, los jugadores estarán de vuelta en el Camp Nou para recibir al Real Oviedo, último de la clasificación de LaLiga EA Sports con 13 puntos y necesitado de salir cuanto antes de la zona del descenso.