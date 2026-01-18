Flick justifica su cabreo con el arbitraje sufrido en Anoeta frente a la Real Sociedad

El técnico germano sufrió como nunca en el banquillo que le dejaron en tierras donostiarras, tanto por las numerosas ocasiones que fallaron los suyos como por la actuación de todo el cuerpo arbitral

Tres goles anulados, un penalti rectificado y anulado y cuatro postes. Como para olvidar su segunda anoche en Anoeta. Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha vuelto a ver frenada su mejor racha con el conjunto azulgrana por segundo año consecutivo en el mismo escenario. Buscaba su duodécima victoria seguida, pero se lo impidió Remiro, el VAR y la mala puntería de los suyos.

Y una vez terminado el encuentro, el preparador barcelonista no escondió su enfado con la actuación del árbitro: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado”. Asimismo, el técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.

De todas ellas, el fuera de juego milimétrico de Lamine ha sido la que más ha encendido al vestuario azulgrana y sobre esta acción ha recalcado Flick que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.

Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. Y lo que tendrá que mirar también Flick es el error de los suyos encajando el 2-1 al minuto siguiente del empate azulgrana. Una jugada sobre la que el germano ha asegurado que tienen que “mejorar”.

De Jong, descontento con Gil Manzano también

Otro que también ha hablado sobre el papel del extremeño Gil Manzano ha sido el capitán del FC Barcelona, Frenkie de Jong. El neerlandés se marchó enfadado con la actitud del colegiado, más que con sus decisiones: "Al final si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. No lo he visto. Nos han dicho que no lo era. Luego lo comenté al cuarto árbitro. El año pasado pasó algo exactamente igual aquí. Lo que sí que quiero decir es que el árbitro no se puede ni hablar con él. Soy el capitán y no lo entiendo. Me mira con una cara como "Soy más que tú". Es frustrante. No se puede comportar así".

En este mismo sentido, ha confesado uno de los encontronazos que ha tenido con el extremeño Gil Manzano: "Hemos fallado muchas ocasiones. Es lo más decepcionante. Al final del partido, en el añadido, le voy diciendo vigila el tiempo. Tardan un minuto en sacar. Saque de puerta... es normal que lo hagan. Y no ha dado ni diez segundos más. Me parece de locos. Le dije eso y me saca tarjeta".