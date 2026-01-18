De Jong protagoniza la gran rajada arbitral de la jornada tras el Real Sociedad-Barcelona

El centrocampista azulgrana no pudo morderse la lengua ante la actitud que mantuvo todo el partido Gil Manzano con él y sus compañeros

Frenkie de Jong decidió dar la cara en otra noche amarga del Barcelona en Anoeta. El centrocampista azulgrana compareció ante los micrófonos de DAZN en cuanto acabó el partido y comentó sus impresiones sobre el partido todavía con las pulsaciones a doscientos por hora. Y aunque lo hizo con un tono sosegado y usando su mejor español, el neerlandés no se mordió la lengua a la hora de referirse a la actuación arbitral.

Y es que de todas las acciones polémicas que hubo en este encuentro contra la Real Sociedad, un gol anulado a Lamine Yamal por supuesto fuera de juego generó todo tipo de dudas en el vestuario culé al descanso. Hasta tres tantos y un penalti le anularon esta noche al cuadro catalán. Pero eso no fue lo que más le molestó a De Jong: "Al final si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. No lo he visto. Nos han dicho que no lo era. Luego lo comenté al cuarto árbitro. El año pasado pasó algo exactamente igual aquí. Lo que sí que quiero decir es que el árbitro no se puede ni hablar con él. Soy el capitán y no lo entiendo. Me mira con una cara como "Soy más que tú". Es frustrante. No se puede comportar así".

En este mismo sentido, ha confesado uno de los encontronazos que ha tenido con el extremeño Gil Manzano: "Hemos fallado muchas ocasiones. Es lo más decepcionante. Al final del partido, en el añadido, le voy diciendo vigila el tiempo. Tardan un minuto en sacar. Saque de puerta... es normal que lo hagan. Y no ha dado ni diez segundos más. Me parece de locos. Le dije eso y me saca tarjeta".

Sobre el partido, el capitán azulgrana expresó también cuáles fueron sus sensaciones dentro del campo. Y por supuesto, alabó a Remiro: "Creo que merecemos ganar hoy. Hemos tenido muchas ocasiones pero hay que meterlas. Hemos jugado bien, lo único es que no hemos ganado. Nos ha faltado meter las ocasiones. Su portero ha hecho muy buen partido".

Remiro, el MVP del partido

Sin duda, el héroe realista de la noche fue Remiro. Aunque en algunas ocasiones tuvo suerte y los tres palos le echaron un cable, porque hasta en cuatro ocasiones se topó el Barça con la madera, el cancerbero realista protagonizó una de las mejores paradas de LaLiga EA Sports en las 20 jornadas que se llevan disputadas.

Y al final del partido, también habló ante DAZN: "Tres puntazos. Un partidazo más. Energía de la buena que traíamos estos últimos partidos. Brutal, la verdad. En el gol me he quedado clavado. Estaba a gusto. Tanto Marrero como yo estamos entrenando muy bien. Y eso se nota. El cambio de chip que hemos hecho. Todos comprometidos y es una gozada".

Sobre la polémica generada en la portería de la selección española ante la irrupción de Joan García, Remiro fue tajante: "Los candidatos al Mundial no se miden por un partido. Luis es el que decide. Los que hay son unos porterazos y estar en esas quinielas ya es una buena noticia. Lo que importa es el progreso. Lo importante es sumar".

Por último, le lanzó a Matarazzo un dardo envenenado, entre bromas: "A ver si le pedimos al míster mañana libre para disfrutarlo. Lo merecemos. La primera parte de la temporada ha sido dura. Esta noche y mañana a disfrutarlo todos".