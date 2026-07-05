Upamecano se lo deja claro al Real Madrid por el posible fichaje de Olise

Olise suma cinco asistencias y es uno de los grandes nombres del Mundial, pero su continuidad en Múnich sigue en el aire. Upamecano, compañero suyo en Francia y en el Bayern, ya ha marcado territorio con un mensaje rotundo: "Se queda"

Michael Olise está siendo una de las sensaciones del Mundial 2026 con Francia. Además, el interés del Real Madrid en su fichaje le pone el foco en cada partido de este torneo de selecciones, dónde lleva ya cinco asistencias. De la misma manera, su futuro es incierto, pese a tener contrato con el Bayern de Múnich. No obstante, su compañero Upamecano ha sido tajante afirmando que el extremo "se queda" en Alemania.

El jugador del Bayern de Múnich aún no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro, aunque Michael Olise ha pedido una reunión los dirigentes alemanes una vez haya acabado su participación en el Mundial 2026. La postura del club y del jugador será clave para desbloquear una posible salida en este mercado de fichajes, con el Real Madrid pendiente de la decisión y de lanzar una oferta por su incorporación este verano.

Upamecano deja clara su postura con la posible marcha de Olise

Upamecano es otro de los nombres propios de esta selección de Francia en el Mundial. Su titularidad no cabe duda en el esquema de Deschamps, formando pareja de centrales junto con Saliba, dejando fuera de esta manera a Konaté del once inicial, entre otros. Su protagonismo está siendo total en este torneo de selecciones, aunque hay partidos como ante Noruega dónde fue sustituido por el nuevo fichaje del Real Madrid en defensa.

De esta manera, Upamecano comparte vestuario con Olise tanto en Francia como con el Bayern de Múnich, dónde está a las puertas de empezar su sexta temporada. El central es consciente de la importancia del extremo en el equipo, por lo que su salida dejaría un enorme vacío en el conjunto de Vincent Kompany. Sus 22 goles esta campaña con el club alemán le han dejado como el mejor curso a nivel anotador de su carrera.

Upamecano y un claro aviso al Real Madrid de cara al mercado de fichajes por Michael Olise

En este sentido, Upamecano habló tras el Paraguay - Francia del Mundial 2026. A los de Didier Deschamps les costó amenazar el área rival pero una internada de Doué por banda izquierda provocaría el penalti que dio el gol de la victoria de Mbappé. El delantero del Real Madrid se pone con siete tantos en este torneo de selecciones e iguala a Leo Messi, aumentando sus cifras y poniendo la directa hacia los cuartos de final.

Por su parte, Upamecano fue muy claro en zona mixta cuando le preguntaron por el futuro de Michael Olise, zanjando el debate: "Se queda, se queda". Las palabras del defensa de Francia y del Bayern de Múnich pueden ser un claro aviso al Real Madrid, que sigue pendiente de perfeccionar la plantilla de José Mourinho tras dos temporadas sin títulos en el Bernabéu, lo que podría provocar un fichaje extrella como el del extremo.

Michael Olise prepara para una reunión determinante con el Bayern

Cabe recordar la reunión entre Olise y el Bayern de Múnich que va a tener lugar cuando el jugador ponga punto final a su participación en el Mundial 2026. El extremo de 24 años tiene contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 150 millones de euros según la web Transfermarkt, por lo que su posible fichaje por el Real Madrid le podría convertir en el más caro de la historia del fútbol, quedando muy cerca de la llegada de Neymar al PSG.

Tras el Paraguay - Francia del Mundial 2026, todas las miradas seguirán puestas en Michael Olise, que se tendrá que ver las caras con Marruecos el próximo jueves a las 22:00 (hora española). Por sus botas pasan la mayoría de las opciones para que los de Didier Deschamps pueden estar en semifinales de este torneo de selecciones. Sin embargo, el reto será mayúsculo debido a la ronda en el que se encuentra ya el campeonato.