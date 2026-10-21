Puntos uno por uno del Real Betis frente al Feyenoord: Isco ya va preparando el terreno para hacer historia en Champions

El conjunto verdiblanco vuelve a sumar de tres en un partido donde pocas fueron las ideas que relucieron, pero eso no importa para un equipo que sigue con la flecha para arriba; así lo hemos vivido y contado en directo

Volvió la magia de la Champions y volvieron las victorias a La Cartuja. En cualquier contexto o encuentro, el equipo de Manuel Pellegrini es capaz de sacar los tres puntos. En la noche de hoy, se ha vuelto a demostrar. Victoria por un gol a cero en un partido donde las ideas no relucieron, pero con una mano en el área neerlandesa que ha hecho que el mago Isco vuelva a aleccionar de lo que significa esta competición. Nueve de nueve en la competición y camino medio hecho.

Las notas béticas frente al Feyenoord

Álvaro Valles: 7'5

Apenas tuvo que intervenir el portero de La Rinconada, pero volvió a mostrarse con seguridad en la pocas acciones en las que tuvo que aparecer. Un seguro de vida.

Bellerín: 6'5

Correcto nivel del lateral, que apenas se ha visto superado y ha sabido contener uno de los principales argumentos que tenía el conjunto neerlandés.

Bartra: 7

Algo parecido se puede decir del catalán que, de hecho, ha tenido que intervenir con holgura en una de las pocas ocasiones del equipo visitante. El capitán y líder de la zaga.

Natan: 7'5

Buen partido en general de la zaga, aunque el brasileño merece ser el que destaque. Con contundencia y entendiendo la fase de salida de balón, ha sido una de las claves de la seguridad verdiblanca.

Fran García: 6'5

Seguro, como la defensa general se ha mostrado. Mucho más importante en fase ofensiva, siendo de los capaces de crear peligro por ese costado izquierdo que ha acabado siendo el precursor del tanto.

Marc Roca: 7'5

El nivel de Marc Roca este año está siendo sobresaliente. El catalán fue un ancla clave en el centro del campo verdiblanco y uno de los motivos de que el Betis no pasase apuros en ninguna de las fases del encuentro. Gran partido, una vez más.

Fornals: 6'5

Un partido de pocas ideas donde no relució el castellonense durante los minutos que estuvo; aunque fue clave para no perder ese mediocampo verdiblanco. También lo intentó con varios disparos desde fuera del área.

Isco: 7'5

El de Arroyo de la Miel ya merece un sobrenombre para esta competición. "Mr.Champions" le adjudicaría el que escribe estas líneas, aunque eso lo dejo al debate público. Una vez más, decisivo en el aporte de calidad necesario que acaba desatascando partidos. En la noche de este miércoles, de nuevo desde el punto de penalti.

Antony: 6

Poco ha podido hacer el extremo brasileño en la noche de hoy para ser determinante, aunque tampoco es que no lo haya intentado. Al ser cambiado, ha tirado su sudadera en el túnel de vestuarios. Un hecho que evidencia lo contado.

Abde: 7'5

En un partido atascado, el deber hay que dejársela a Abde. El marroquí volvió a demostrar ser el principal argumento ofensivo, cogiendo la batuta y siendo capaz de romper líneas de ataque. En esta ocasión, el encargado de centrar para provocar la mano del penalti.

Parrott: 5'5

Poco o nada del delantero irlandés, que se vio casi en una isla donde apenas le llegaban los balones y poco podía hacer. También le ha condenado el no tener al Cucho de sustituto.

Manuel Pellegrini: 7

Era el encuentro de no rotar. El importante. El de poder tener el camino ya medio atado, y no ha fallado "El Ingeniero". En un partido pesado y sin creatividad, ha sabido dotar a su equipo de esa calma que ha permitido cocinar a fuego lento una victoria importantísima. No habrá dudas con él, ¿no?

Riquelme: 6

Apareciendo y, creando peligro, no le pesó el escenario. Clave para parar una contra que tenía visos de peligro en los últimos minutos.

Ceballos: 7

Muy destacados los minutos del utrerano en el centro del campo, ayudando en esa contención tan necesaria en el contexto de partido. Poco a poco, va llegando su nivel.

Deossa: SC

Supo hacer lo que tenía que hacer, ir a la presión e incomodar a la defensa rival.

Lo Celso: SC

Había que bajar el ritmo y, para ello, hay que dejar brillar al tango argentino.

Ángel Ortiz: SC

Una vez más, muy seguro el canterano en el momento clave.