"Exponte al verde y blanco": el espectacular tifo antes de una nueva noche mágica del Betis en la Champions

La Cartuja ha vuelto a lucir un impresionante tifo en la grada de animación, siendo protagonizado por uno de los videojuegos más célebres de los últimos tiempos

La Champions League vuelve a de la mejor manera posible a Sevilla. Pocos momentos mejores puede recordar haber vivido el beticismo, que sabe que está ante un año que debe ser histórico en la plaza verdiblanca. Por ahora, no se puede decir que el comienzo no está siendo inolvidable. En la máxima competición continental, ya se acumulan dos victorias que posicionan al equipo bético en un puesto de prestigio en la fase liga de la Liga de Campeones. Frente al Lille y al Porto, se consiguieron remontar resultados adversos para poder lograr seis puntos que dejan el camino de la clasificación ya medio hecha.

Ahora toca seguir dando pasos para que todo ese sueño se vaya convirtiendo en realidad, y la afición verdiblanca es consciente de su papel a realizar en estas noches europeas. Ya se vivió frente al equipo luso un ambiente de ensueño, haciendo que La Cartuja y el equipo fuesen el binomio perfecto para conseguir la victoria en territorio sevillano veintiún años después. Cuando todo se ponía complicado, y parecía que se podían repetir los fantasmas de Braga, el equipo consiguió darle la vuelta a la situación con el rey de la Champions League, Isco Alarcón, rubricando la victoria definitiva.

Para el partido del Feyenoord, la afición sabía que tenía que volver a ser la afición número 12, y no ha fallado. El pasado martes, ya el beticismo empezó a calentar para hacer este partido contra el conjunto holandés una noche mágica. Como ya ocurrió el día del Porto, Gol Sur anunció que habría un tifo que engalanaría este nuevo partido de la Champions League. La estructura vertical, que ya funcionó en la pasada victoria frente al conjunto portugués, es la fórmula utilizada para este encuentro. Todo esto con un objetivo: repetir el ambiente irrepetible en la Champions League.

"Exponte al verde y blanco"

El resultado, en este caso, no ha dejado indiferente a nadie. Diez minutos antes de que se entonase el himno de la Champions en el feudo verdiblanco, los aficionados ya han empezado la maquinaria para ver este gran trabajo realizado por la grada de animación. Con ese sistema de poleas ya utilizado la pasada semana, poco a poco se ha ido desvelando el mensaje de lo que tenía el tifo. El mensaje: "Exponte al verde y blanco". En la imagen, tres personajes caracterizados de payaso, haciendo referencia al videojuego Payday. Uno de ellos, de una bolsa, estaba extrayendo pequeñas bolas con un mensaje, y ese era el de tres puntos.

Una manera espectacular para arrancar este partido que volvió a sentir el sentimiento de la Champions League en todo su esplendor. Los aficionados volvieron a usar una característica muy repetida en campos de Italia, como el gritar la palabra "Champions" una vez que termina el himno de la máxima competición continental. Ingredientes claves para hacer que el regreso de esta competición al feudo verdiblanco 21 años después siga convirtiéndose en una fiesta y en motivo de recuerdo para todos los aficionados.