Tres bajas seguras ante el Alavés, una más muy probable y la duda de Fofana, con molestias

Manu Bueno fue expulsado e Isaac Romero se hará pruebas en Sevilla, aunque todo hace indicar que se unirá a Marcao y Miguel Sierra en una enfermería que podría hacer sitio también al jugador franquicia de los nervionenses, sustituido justo antes del polémico 2-1 en el Coliseum

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, tendrá tres bajas seguras ante el Deportivo Alavés el próximo viernes 6 de noviembre, cuando los blanquirrojos abrirán ante los 'babazorros' a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán la jornada 12ª de LaLiga EA Sports. Y es que a los lesionados de larga duración Marcao Teixeira y Miguel Sierra se unirá el sancionado Manu Bueno, que veía la roja en el alargue ante el Getafe CF al agarrar por detrás a Martín Satriano cuando era el último hombre, acción que no protestó siquiera ante la evidencia de su error previo al perder el balón y el posterior al hacer falta.

Pero seguramente no quede ahí el parte de ausencias, pues Isaac Romero tenía que retirarse en el ecuador del primer tiempo aquejado de unas molestias en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Pasará pruebas médicas ya en Sevilla el delantero, de momento seria duda para la próxima contienda, última previa al nuevo parón de selecciones. El lebrijano, además, tiene tres amonestaciones ya (a dos de la suspensión), apartado de pre alerta que han alcanzado igualmente hoy sus compañeros Gabriel Suazo y Lucien Agoumé, y en el que ya figuraban Juan Iglesias y Jon Guridi.

"Tenía problemas en la cintura y ni podíamos arriesgar"

Para colmo de males, Youssouf Fofana se retiraba a los 72 minutos en lo que parecía un cambio eminentemente táctico, ya que el Getafe CF estaba apretando y, con 1-1 en el marcador, superando continuamente por dentro al Sevilla FC, que dejó un rato antes de llegar con peligro. Quiso recuperar el míster madrileño su 1-4-4-2 inicial, con Robbie Ure acompañando arriba a Lucas Stassin, sistema que alteró tras el 0-1 y la lesión de Isaac Romero. Desafortunadamente para sus intereses, enseguida llegaría la polémica acción del 2-1, aunque Luis García Plaza explicaba a la finalización que el francés se retiró con problemas físicos que afectaron a su rendimiento.

"Tenía unas molestias en la cintura. También es verdad que es el partido que le he notado más incómodo y tenemos otro en 4-5 días, así que no podíamos arriesgar. Después creo que con Isaac y Lucas estábamos bien, por lo que con Robbie buscábamos volver a esa dinámica", comentaba el míster nervionense en los micrófonos de DAZN, dejando a muchos de sus aficionados, como suele decirse coloquialmente, con las carnes abiertas, pues, si bien no estuvo muy acertado el todavía milanista ante los azulones, más allá de un par de acciones técnicas en la primera parte, es el jugador franquicia del equipo y su posible baja sería muy importante.