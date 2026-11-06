Beñat San José se rinde a Oyarzabal antes de visitar a la Real Sociedad: "Es uno de los mejores jugadores del mundo"

Beñat San José analizó la visita del Rayo Vallecano a la Real Sociedad, un partido muy especial para el técnico por su pasado en el club donostiarra. En la previa, elogió a Mikel Oyarzabal, al que considera uno de los mejores futbolistas del mundo, y destacó la dificultad del encuentro

El Rayo Vallecano afronta una visita especial este fin de semana. Beñat San José volverá a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, el club que marcó sus primeros pasos en el mundo del fútbol y al que guarda un vínculo emocional que no ha ocultado en la previa. Sin embargo, el componente sentimental quedará a un lado cuando ruede el balón. El técnico franjirrojo tiene claro que enfrente tendrá a uno de los rivales más complicados de la competición.

En su análisis del conjunto donostiarra, San José quiso detenerse especialmente en Mikel Oyarzabal. El entrenador del Rayo no escatimó elogios hacia el capitán de la Real, al que situó entre los futbolistas más destacados del panorama internacional. "Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Oyarzabal", afirmó, antes de destacar también la calidad de la cantera y el potencial de una plantilla que considera muy completa.

El preparador fue incluso más allá al valorar la trayectoria del delantero e hizo hincapié en su fidelidad a los colores del equipo. Para San José, Oyarzabal representa el modelo de futbolista que cualquier aficionado de la Real desearía tener en su equipo. "Tendría que estar seguro y arriba" en la carrera por el Balón de Oro, defendió al ser preguntado por su ausencia entre los nominados. "Ha demostrado el amor por sus colores. Ni me imagino cuántas ofertas habrá tenido y sigue al pie del cañón. Es el jugador perfecto y soñado por la Real en la cantera", añadió.

Un regreso especial para Beñat San José

La visita a Anoeta tendrá un significado particular para el entrenador del Rayo. San José reconoció que regresar a la ciudad en la que nació futbolísticamente y como técnico siempre despierta emociones, aunque quiso dejar claro que su prioridad es el equipo madrileño. "Poder estar con el Rayo es lo más especial. Eso es lo primero", explicó.

El técnico no escondió el cariño que siente por la Real Sociedad, a la que considera el equipo de toda su vida y donde todavía mantiene vínculos personales. "Es mi casa, es mi ciudad, donde nací futbolísticamente y como entrenador. Conozco a casi todo el mundo. El equipo de toda mi vida. Es muy emocional", reconoció. Pese a ello, San José aseguró que el Rayo viajará con la intención de competir y llevarse los tres puntos. Para preparar el encuentro, el cuerpo técnico ha estudiado a un rival al que conoce bien y que, en su opinión, combina talento en la elaboración con mucha velocidad cuando encuentra espacios. "Es una de las visitas más difíciles que hay en esta Liga, pero no vamos a renunciar a nuestra identidad", advirtió.

La mejoría del Rayo y la situación de Isi

El conjunto franjirrojo llega a la cita después de firmar una convincente victoria por 3-0 frente al Celta de Vigo. Un resultado que ha reforzado la confianza del vestuario y que San José atribuyó, en buena medida, a la solidez colectiva y al acierto en las áreas. El entrenador se mostró satisfecho con la evolución del equipo, aunque recordó que corregir determinados aspectos requiere tiempo. "Fuimos más sólidos, presionamos todo lo que pudimos y no asumimos tantos riesgos. El acierto y la pegada fueron claves", explicó sobre el último triunfo. Ahora, el objetivo pasa por mantener esa versión ante un adversario de mayor exigencia y en un escenario especialmente complicado.

En cuanto a los nombres propios, el técnico también habló de Isi Palazón, que continúa dando pasos adelante en su recuperación y cada vez acumula mejores sensaciones. San José no descartó que pueda entrar en el once, aunque dejó claro que no quiere precipitarse. "Cada vez está con mejor ritmo. Puede ser de la partida. Yo con Isi voy a tener paciencia y el 'timing' exacto que él merece y que necesita", señaló. Por último, el entrenador valoró el potencial de otros futbolistas de su plantilla, como Jorge de Frutos, al que ve con condiciones para llegar a la selección española, y Unai López, de quien destacó su madurez y su importancia en el funcionamiento del centro del campo.

La previa también estuvo marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel. San José trasladó sus condolencias a la familia y al CD Tenerife tras el fallecimiento del futbolista y calificó lo sucedido como "una consternación total y absoluta" y "un palo increíble para el mundo del fútbol". Además, consideró que todos los estadios deberían rendirle un homenaje.