Real Sociedad 1-1 Olympique de Lyon: La Real Sociedad se complica para entrar en el TOP 8 tras empatar ante el Lyon

La Real Sociedad y el Olympique de Lyon firmaron un empate (1-1) en Anoeta en un encuentro muy igualado y con ocasiones para ambos equipos. Óskarsson adelantó a los donostiarras en la primera mitad, pero Tolisso restableció las tablas tras el descanso. Marrero y Greif fueron protagonistas con varias intervenciones decisivas

La Real Sociedad y el Olympique de Lyon firmaron tablas en Anoeta en un encuentro muy igualado con fases de dominio para ambos equipos y oportunidades suficientes para que cualquiera de los dos pudiera llevarse la victoria. Óskarsson adelantó a los donostiarras en la primera mitad, pero Tolisso devolvió la igualdad tras el descanso. Los dos conjuntos buscaron el gol del triunfo hasta el final, aunque se toparon con las intervenciones de sus porteros y con la falta de acierto en los últimos metros.

Óskarsson golpea primero y la Real aprovecha su momento

El encuentro arrancó con la Real Sociedad llevando la iniciativa y tratando de mover el balón para encontrar espacios en la defensa francesa. El Lyon, por su parte, buscó hacer daño con transiciones rápidas, especialmente por las bandas, donde Boudache comenzó a generar problemas a la zaga txuriurdin. Marrero tuvo que estar atento desde los primeros minutos. En el minuto 10, Sarr evitó que el extremo del conjunto francés sacara provecho de una buena llegada por la derecha y despejó su centro a córner. La Real también encontró sus opciones: Óskarsson filtró un buen balón para Gorrotxategi, que se quedó cerca de plantarse ante Greif, pero Kluivert llegó a tiempo para impedir que culminara la acción.

El partido fue ganando ritmo y los dos equipos comenzaron a acercarse al área rival. El Lyon reclamó penalti por una caída de Tolisso en una acción con Aramburu, pero la jugada fue revisada y no se apreció ninguna infracción. Poco después, Guedes probó suerte de cabeza tras un robo de Aramburu, aunque su remate se marchó muy desviado. La Real fue creciendo y encontró premio en el minuto 28. Barrenetxea protagonizó una gran acción por la izquierda y puso un centro medido hacia el punto de penalti. Allí apareció Óskarsson, que conectó un cabezazo para enviar el balón al fondo de la red y adelantar a los locales.

El gol dejó tocado al Lyon durante unos minutos. La Real trató de aprovecharlo y Oyarzabal estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo potente desde la frontal que se marchó por poco. El capitán txuriurdin volvió a tener protagonismo en ataque, aunque no consiguió encontrar portería. El conjunto francés reaccionó en el tramo final del primer tiempo. Nakamura y Tolisso comenzaron a encontrar espacios y el centrocampista tuvo una buena oportunidad tras un envío desde la banda, pero no logró rematar con precisión. Marrero atrapó el balón y mantuvo la ventaja de los suyos hasta el descanso.

Tolisso devuelve la igualdad tras el paso por vestuarios

El equipo donostiarra tuvo una ocasión para ampliar su ventaja nada más reanudarse el juego, después de un error de Greif en la salida. Guedes recibió el regalo, pero se precipitó con el disparo y el guardameta pudo detenerlo sin demasiados problemas. Barrenetxea también avisó con una volea tras una prolongación de Oyarzabal, aunque el remate se marchó fuera. El Lyon no perdonó en su siguiente llegada. En el minuto 54, Tessmann puso un buen centro desde la izquierda hacia el punto de penalti. Tolisso controló con el pecho y conectó un potente disparo con la derecha que superó a Marrero para establecer el 1-1.

El empate abrió todavía más el partido. La Real respondió con una gran combinación entre Oyarzabal, Guedes y Óskarsson. El portugués puso el balón al segundo palo y el islandés estaba preparado para buscar su segundo tanto, pero Kluivert apareció en el último instante para despejar a córner. Poco después, Oyarzabal tuvo una ocasión clarísima al quedarse mano a mano con Greif. El capitán fue perdiendo ángulo a medida que avanzaba y el portero del Lyon aguantó bien para realizar una gran intervención. El conjunto francés también encontró espacios: Nakamura aprovechó un error de Marrero, pero Zubeldia se cruzó para bloquear su disparo.

Los dos buscan el triunfo hasta el último suspiro

El equipo de Matarazzo volvió a acercarse al gol en una acción a balón parado. Sergio Gómez ejecutó una falta directa que Greif consiguió despejar a córner. El guardameta volvió a intervenir poco después para blocar un centro cerrado de Barrenetxea. La Real tuvo otra buena oportunidad en el minuto 83. Sucic dejó el balón de tacón para Oyarzabal, que conectó con Ochieng. El disparo cruzado del atacante se marchó fuera por muy poco. Fue una de las últimas ocasiones claras de los donostiarras, que insistieron hasta el final. El Lyon también tuvo la victoria en sus manos. En el minuto 90, Tolisso remató completamente solo de cabeza una falta, pero Marrero reaccionó con una parada extraordinaria para evitar el segundo tanto visitante. Ya en el descuento, Abner puso un balón al área que el guardameta realista despejó de puños.

No hubo tiempo para más. La Real Sociedad y el Olympique de Lyon acabaron repartiendo los puntos en Anoeta después de un partido abierto, con alternativas y ocasiones en las dos áreas. Óskarsson y Tolisso fueron los autores de los goles en un encuentro en el que ninguno logró imponer su dominio durante los noventa minutos.

Ficha Técnica

Real Sociedad: Unai Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr (46', Jon Martín), Sergio Gómez; Gorrotxategi, Yangel Herrera; Guedes (66', Ochieng), Oyarzabal, Barrenetxea (79', Pablo Marín) y Óskarsson (79', Sucic).

Olympique de Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner Vinicius; Bidstrup (75', Nartey), Tessmann, Tolisso; Boudache (89', Tagliafico), Merah (89', Rodríguez) y Nakamura (67', Duranville).

Estadio: Anoeta.