Radu vuelve a verse las caras con sus excompañeros, aunque espera ganarles para tener más opciones de seguir vivo en la Europa League; ve al vestaurio "tranquilo" y con "la conciencia" para "hacer las cosas bien"

Radu, portero del Celta de Vigo, ha pasado por sala de prensa para analizar el choque de este jueves frente al Bournemouth. El meta rumano ha comparecido junto a Claudio Giráldez, para dejar claro que está totalmente recuperado de sus molestias del hombro.

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"¿Las molestias del hombro? No, fue este parón que para mí fue necesario para recuperar un poco el hombro. Por ahora estoy bien y estoy siempre intentando recuperarme más y más para volver a estar perfectamente bien. Pero estoy bien, no me condiciona de ningún modo", ha asegurado el rumano, que ha respondido a más cuestiones.

Reencuentro con el Bournemouth

"Está siempre bien encontrarse con los excompañeros. Cuando estuve allí, ellos estaban en un proceso de crecimiento con Andoni Iraola, el entrenador. Ahora lo están haciendo muy bien. Para mí es una buena oportunidad para encontrarme con mis excompañeros. Esperamos que les ganemos".

Radu, en un calentamiento con el Celta. / Imago

La competencia en la portería del Celta

"El mensaje es el mismo siempre para mí. Como ya lo he dicho antes, nada está garantizado en la vida. En el fútbol cuenta solo el presente. El pasado es importante para recordar lo que puedes hacer, pero es importante tener siempre una constancia, como portero sobre todo. Y claro, somos tres buenos porteros y trabajamos siempre. Cada uno de nosotros quiere jugar y eso es. La competencia es sana y tenemos que trabajar cada día más".

Europa exige sumar puntos

"Tenemos que vivir con esta presión. Tenemos que confiar en nosotros. Faltan otros tres partidos después del Bournemouth también. Y pienso que tenemos que confiar en nosotros más, sobre todo ahora, en este momento, porque hemos demostrado todo lo que podemos hacer. Porque, al final, somos los mismos del año pasado y hemos hecho cosas muy grandes y, al final, tenemos que confiar en nosotros. Y no ponernos presión, porque no la necesitamos".

"Tenemos que confiar en nosotros. Faltan otros tres partidos después del Bournemouth también"

Estado anímico del vestuario

"Sí, el grupo está tranquilo. Dentro del grupo tenemos la tranquilidad y la conciencia de que podemos hacer las cosas bien. Solo necesitamos ese clic, como el año pasado también, que cuando llega una victoria después intentamos no pararnos. Y eso es, tenemos que confiar hasta que llegue la victoria y los puntos".

Radu, tras un partido con el Celta. / IMAGO

Está en su mejor momento en el Celta

"Lo estoy intentando. Antes nunca he tenido la continuidad que he encontrado en el Celta y estoy intentando siempre dar constancia, como he dicho antes, que es la cosa más importante. Y eso es, intento siempre ayudar al equipo con lo máximo que puedo".

Su especialidad en los penaltis

"Sí, no sé, porque en mi opinión no paré muchos penaltis. Es más fácil hacer gol que fallarlo, al final, de penalti. Pues no sé, no tengo un secreto. Claro que estudiamos el fútbol a día de hoy y se estudia todo. Nosotros, los porteros, también estudiamos esto, pero no es ningún secreto, es suerte".