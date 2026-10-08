Paco Gabriel de Anda, exfutbolista de Javier Aguirre: "Va de frente, te hace crecer, te divierte y normalmente está más cerca del acierto que del error"

El que fuera central de Santos Laguna, Cruz Azul o Pachuca y de la selección mexicana, analiza para ESTADIO Deportivo el 'efecto Aguirre' en Mestalla; lo que puede aportar desde primera hora, su trato con los jugadores y el rendimiento en el terreno de juego...

Javier Aguirre está a poco más de 72 horas de debutar oficialmente como entrenador del Valencia Club de Fútbol a sus 67 años. Después de dirigir a México en el Mundial 2026, el 'Vasco' llevaba a cabo esa salida pactada para cederle el testigo a Rafa Márquez.

Entonces muchos pensaban que el mexicano podría cerrar su etapa en los banquillos o quizás elegir algún destino exótico donde disfrutar de una última aventura tranquila y sin demasiada, pero cuál fue la sorpresa para todos que no tardó ni un minutos en aceptar la propuesta de un Valencia en crisis, penúltimo y con apenas cuatro puntos en LaLiga.

Por todo ello, en ESTADIO Deportivo hemos querido ir un poco más allá y descifrar cómo podrían ser las primeras semanas de Javier Aguirre en Valencia, cómo podría cambiar la dinámica del equipo che, hacerlo competir y darle la vuelta al ánimo del vestuario. Y para ello hemos conversado con Paco Gabrial de Anda, quien fuera jugador suyo en sus primeros años de carrera tanto en Pachuca como en el 'Tri', y que ahora ejercer como analista deportivo para ESPN.

"Es un hombre íntegro y coherente. Lleva de la mano su palabra con la acción y no se traiciona jamás", destaca De Anda sobre el 'Vasco', que todavía recuerda lo que más le sorprendió cuando llegó a Pachuca a comienzos de los 2000: "Su forma directa de hablar, mirándote a los ojos y sin rodeos".

- ¿Qué tenía aquel Javier Aguirre de Pachuca que ya hacía pensar que iba a tener una carrera tan larga en los banquillos?

- Era un hombre que marcaba la diferencia en su trabajo. No es igual a los demás, se maneja como nadie con los medios, saca provecho de su entorno y su forma de encarar la adversidad es única.

- Además de en Pachuca, también coincidió con el en la selección de México y jugó el Mundial de 2002, ¿Qué recuerda de aquel momento?

- Allí quizás el ímpetu que tenía le jugó en contra. Ahora ha aprendido de sus errores, era un Javier que sufrió una derrota muy dolorosa y se supo levantar más fuerte.

- De aquel momento han pasado ya casi 25 años, ¿ha cambiado mucho su forma de dirigir en los banquillos?

- Bueno ya es un hombre mayor, es abuelo, eso te sensibiliza y creo que le ha terminado por ayudar, pero en esencia sigue siendo el mismo.

- Cuando volvió a la selección de México hubo muchas voces contrarias a su contratación, pero usted defendió su vuelta al Tri, ¿no?- En realidad no lo defiendo. Se criticaba que Javier Aguirre hubiera regresado a México por tercera ocasión, que cómo es posible, que el fútbol mexicano está reciclado, que no avanzamos... Y yo lo que digo es de que lo llaman porque sigue vigente, lo llaman porque lo siguen buscando, porque es el más capaz y para muestra un botón, ahora lo vuelve a llamar Valencia. Teniendo otras 100 opciones llaman a Javier. ¿Por qué no iba a ser el indicado para dirigir a México en el 2026? Eso es lo único que yo digo, que al final lo llaman porque es el tipo más preparado y más capacitado y de más experiencia en estas competencias.

- De hecho, su paso por el Mundial 2026 ha reforzado la figura de Aguirre, ¿cómo valora su trabajo?

- Muy bueno. Ha estado a un paso de hacer historia, pero superar a Inglaterra no era superar a cualquiera...

- ¿Qué diferencia ha encontrado entre el Javier Aguirre del Mundial de 2002 y el que ha dirigido a México en 2026?- Bueno, pues dos Copas del Mundo más a cuestas porque dirigió la del 2002 y después la de 2010. Muchos equipos en España también, muchos torneos internacionales, dos Copas del Rey, muchas conferencias de prensa, esa es la diferencia. Un tipo más experto, conocedor de dónde está parado, un tipo mucho más preparado, que entiende mejor el negocio y que desde luego se puede equivocar, pero que normalmente está más cerca del acierto que del error.

- Después del Mundial, ahora Aguirre da el salto al Valencia cuando muchos pensaban que iba a dejarlo o que al menos no entrenaría en una liga de primer nivel. ¿Le sorprendió que aceptara este reto?- Pero tenía otras cuatro opciones para entrenar, es un tipo que lo quieren contratar en todos lados, hizo un gran Mundial...

- ¿Qué cree que puede aportar Aguirre al Valencia en este momento?- Mucho, te exige y te compromete, te convierte en uno de los suyos, no te va a enseñar a jugar fútbol, pero sí te enseña a ser mejor futbolista. Javier va a echar mano de los mejores, así sean jóvenes o veteranos.

- Si tuviera que explicarle a un jugador del Valencia que nunca ha trabajado con Aguirre cómo es realmente su entrenador, ¿qué le diría?- Pues que es un tipo frontal del cual vas a aprender y a crecer como futbolista y persona. Un tipo que te involucra al 100% y con el que te divertirás mucho.

- Por último, después de tantos años: ¿qué significa Javier Aguirre en la carrera de Paco Gabriel de Anda?- Pláticas largas de fútbol pero sobre todo de vida, consejos que hoy aplico en mi día a día, un tipo que te hace valorar la amistad y al que admiro mucho.