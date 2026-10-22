Dani Budesca, ex del Villarreal, ante su progresión con el Córdoba: "Estando en esa línea creo que los resultados van a salir siempre o la mayoría de las veces"

El lateral murciano cree que la primera portería a cero del equipo cordobesista va a ser un punto de inflexión

El triunfo en Butarque ha dado algo de vida a un Córdoba que afrontaría, en otro caso, una semana muy complicada, ya que se ve las caras con uno de los equipos más en forma en LaLiga Hypermotion: la SD Éibar.

El conjunto armero, que fue líder hace dos semanas, ha visto como un tropiezo en Oviedo y el empate ante el Mallorca el pasado fin de semana le han desbancado de las dos primeras posiciones, de ahí que llegue a Córdoba con más ganas si cabe de recuperar sensaciones y no perder la estela de las plazas de ascenso.

En Córdoba les espera un rival que ha podido trabajar con más tranquilidad esta semana tras la vital victoria en Leganés, donde por fin dejó su portería a cero este año y que va a más en los últimos partidos. Ese duelo ha dado confianza a una defensa que era mirada con lupa tras el complicado inicio. “Yo creo que es clave. Al final esto se trata de intentar meter más goles que el rival y, obviamente, si tienes la portería a cero, como mínimo vas a empatar", señala en los medios del club uno de sus más directos protagonistas, el lateral murciano Dani Budesca.

Titular en los cuatro últimos duelos, el joven jugador cedido por el Villarreal cree que puede ser un punto de inflexión. "La primera portería a cero era muy importante y más en un campo tan complicado y contra una gran plantilla. Creo que esta es la línea a seguir. Hay que estar contundentes, fuertes, tener buena confianza sobre todo en el compañero, correr por él y por el equipo; y seguir en esta dinámica”, afirma el lateral cordobesista.

Una mejoría clara desde Albacete

El joven zaguero de 20 años cree que ya se lo merecían y que el crecimiento del equipo ya se notó ante el Tenerife y en Elda, aunque el resultado fuera desfavorable en este último duelo. "Pienso que en Elda dimos una buena imagen. Obviamente, en la primera parte mejor que en la segunda. Pero creo que estamos siguiendo por esa línea ya desde el partido del Tenerife y desde el amistoso que jugamos en Málaga, que no pudieron ver los aficionados. Creo que estamos yendo por la línea donde se quiere ver lo que pide el míster, lo que busca el equipo y la identidad que vamos a tener durante la temporada", añadía.

Dani Budesca espera que esta línea se pueda mantener ante el Éibar y dar así una alegría a los aficionados, aunque es consciente de la dificultad del choque. “En los primeros meses tuvimos una pequeña rachilla en la que no estaban saliendo las cosas en cuanto a resultados, pero ahora se está encontrando tanto mi nivel individual como el del equipo, así como la idea que queremos transmitir a la afición y a nosotros mismos con nuestra propia identidad. Se está viendo en el terreno de juego y va a ir a más. Vamos a seguir en el mismo nivel, cogiendo todavía más confianza. Estando en esa línea creo que los resultados van a salir siempre o la mayoría de las veces”, añade.

Precisamente, su conexión con Carracedo se ha convertido en una de las claves de esa mejoría cordobesista. “Nos entendemos muy bien. Obviamente, él es un jugador con una calidad que solamente hay que verlo en el campo. Individualmente te puede resolver acciones que otros jugadores no pueden. Tanto ofensivamente como defensivamente, que también es muy importante, nos estamos entendiendo muy bien y estamos teniendo una comunicación muy buena", reconocía.

"Se trata de intentar generarle los máximos espacios posibles, que yo le pueda doblar, ya sea por dentro o por fuera, le genera un espacio y una ventaja para que pueda ser más determinante en la jugada. Además, es una persona de diez. Desde el principio me ha estado ayudando y aconsejando lo máximo posible en cada momento. Mi relación con él es estupenda y creo que se está viendo también en el terreno de juego”, refrendaba el jugador de Murcia.