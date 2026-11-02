Marc Márquez, al límite, boicot de Yamaha, resignación en el paddock... el GP de Qatar, en duda: "Iremos allí con una gran sonrisa, así son las cosas"

El piloto español de Ducati no se desplazará hasta el último momento en principio, horas antes de empezar a correr en Lusail; Alex no corre, Bagnaia se resigna, y Rins y Viñales tienen una visión muy diferente

El Gran Premio de Qatar de MotoGP se va a celebrar a partir de este viernes, a toda costa, aunque no con todos los pilotos en pista. La organización del campeonato del mundo ha amenazado con sanciones para los que se salten la cita árabe. Sin embargo, muchos pilotos se han mostrado contrarios a correr en las últimas semanas y Yamaha ya ha anunciado que no estará presente con ninguna de sus motos en el Circuito Internacional de Lusail.

Desde algunas partes quisieron señalar a Marc Márquez como instigador de un posible boicot, lo que hizo que uno de sus jefes, Davide Tardozzi, saltara y señalara que eran otros los que estaban metiendo presión. Los que trataban de colocar esa versión aseguraban que lo había promovido para tener una carrera menos en la que defender puntos. Sin embargo, entonces apenas llevaba 10 sobre Martín y ahora tiene la posibilidad de coronarse en Qatar.

Los pilotos, eso sí, pidieron garantías y, según desveló Pecco Bagnaia, se han cumplido casi todas, por lo que estarán allí con la salvedad anunciada de Yamaha. Pero el miedo es evidente y, también, que tratarán de evitar riesgos innecesarios.

Al contrario que en todos los grandes premios, Marc Márquez llegará justo para afrontar los primeros Libres. Desde Malasia ha viajado a España y se desplazará el jueves por la tarde- noche, en un principio, a Qatar. De confirmarse este hecho haría que no participase en el habitual acto de los jueves por la tarde previos a los grandes premios. En Sepang, el mayor de los Márquez no quiso hacer declaraciones sobre este Gran Premio y sólo apuntó que ya estaba pensando en él para tratar de seguir acercándose a su décimo título mundial.

Pecco Bagnaia se resigna a correr

Sí lo hizo su compañero Pecco Bagnaia, que nunca ha ocultado que era partidario de no correr el Lusail, pero reconoció que MotoGP ha cumplido con las peticiones de evacuación, seguros y desplazamientos; y, por tanto, correrán allí.

"No creo que recibamos ninguna confirmación, tal como ocurre en una situación normal. Iremos allí con una gran sonrisa. Hemos recibido casi todo lo que pedimos, así que está bien. Quedan algunas cosas pendientes que nunca llegaremos a tener, pero así son las cosas", reconocía el piloto de Turín.

Diferente visión de Rins y Viñales

También se han referido a este Gran Premio de Qatar 2026 dos pilotos españoles, aunque su visión sobre cómo se llega a este polémico gran premio es muy diferente. Alex Rins, por un lado, ha defendido el trabajo de la organización para que se pueda celebrar. "Dorna dio lo mejor de sí. Como piloto, intento estar con mis compañeros. Iremos. Y eso es todo", señalaba el piloto de Pramac, quien, pese a estas palabras, no estará, ya que Yamaha ha anunciado que no llevará ninguna moto y todo hace indicar que incluye a su equipo satélite.

Maverick Viñales, por su parte, lo ve de forma muy diferente. Y reconoce que pese a los mensajes de tranquilidad y a las medidas que supuestamente se han tomado no las tiene todas consigo. "Parece que será un Gran Premio normal para todo el mundo, así que tenemos que ir. Al final, no tenemos otra opción. Si no vamos, tendremos que afrontar una penalización, por supuesto", admite el piloto de KTM

"Me da miedo ir allí, aunque no por la situación, sino porque las sensaciones serán totalmente diferentes. No llegaré en las mismas condiciones y la confianza tampoco será la misma. De todas formas, quizá pueda ser un lugar en el que empezar a aprender un poco más", indica sobre la que, por ahora, será una de sus últimas carreras en MotoGP.

Alex Márquez se 'salta' Qatar

El español que sí se perderá seguro ese gran premio es el menor de los Márquez, Alex, que pasará por el quirófano y no regresará hasta Portimao. No debería ser sancionado, ya que era algo previsto y ha corrido las últimas citas infiltrado y con muchos dolores. Pese al podio de este pasado fin de semana.

“En Qatar, Marc tendrá que espabilarse él solito", bromeó Alex en Sepang, al tiempo que confirmaba su operación. "Con el doctor Samuel Antuña me voy a operar en la Ruber Internacional. Es lo que hay, a tres carreras seguidas no llegaba. Ya estuve a punto de operarme antes. Lo valoramos después de Indonesia, pero el problema de saltarme Australia, con los aviones y todo, no era recomendable, así que es mejor saltarse Qatar e ir a Portimao, que es un vuelo mucho más corto y no arriesgamos tanto con el sudor y eso a una infección o cosas así”, afirma el de Cervera, que no podrá ayudar a Ducati en su lucha por el Mundial de Constructores.

De aquí al jueves aún se hablará mucho de todo lo que rodea a este Gran Premio de Qatar 2026, pero está claro que, aunque no pase nada, la polémica estará muy presente.