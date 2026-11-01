Marc Márquez impone su ley en Malasia y es más líder: sus cuentas para ser campeón del Mundial

El catalán firmó una espectacular salida y lideró la carrera de principio a fin, completándose el podio español con Pedro Acosta, segundo, y Álex Márquez, tercero. Ahora, el de Ducati aventaja en 44 puntos a Jorge Martín, que no pudo ser de la partida por su lesión, y podría llevarse el título en el GP de Qatar

Dominando de principio a fin, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) firmó su séptima victoria de la temporada en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang, con lo que incrementó su ventaja en la clasificación del Mundial hasta los 44 puntos con respecto a Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que no pudo ser de la partida por su lesión, y hasta los 67 puntos sobre Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que finalizó sexto.

Junto al de Cervera , que venció por tercera vez en Sepang, el podio lo coparon los también españoles Pedro Acosta (KTM RC16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que partía desde la 'pole'. Pero Marc ya dio la impresión de tenerlo todo muy claro desde primera hora de la mañana, dando apenas dos vueltas entrenamiento libre para comprobar que todo estaba en su sitio, logrando a la postre los tiempos más rápidos de la sesión.

Salida espectacular y líder desde la primera vuelta

Al contrario de lo que sucediese en la salida de la 'sprint', en esta ocasión Marc Márquez sorprendió a su hermano Alex en la frenada de final de recta y, aunque en un par de curvas el pequeño de la saga intentó recuperar el liderato, se 'coló' y tuvo que aguantar la segunda posición para no verse superado por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Antes de cumplirse la primera vuelta, Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC16) superó a Ogura para ponerse tercero, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) tras ellos en la quinta plaza.

La pelea estaba por detrás de Marc Márquez

Bezzecchi adelantó a Ogura en la curva catorce para intentar llegar hasta el rebufo de la moto de Acosta, que iba tras los hermanos Márquez. En esas vueltas iniciales el ritmo de carrera no fue demasiado rápido, probablemente con todos los pilotos pensando en conservar los neumáticos para garantizar el tirón al final de la prueba.

Acosta intentó buscar el sitio propicio para superar a un Alex Márquez que se mostró muy combativo en las primeras vueltas y que con su resistencia a ser adelantado permitió que Marc Márquez consiguiese algunos metros, mínimos, de ventaja, en una carrera que, sin grandes diferencias, mantenía a casi todos los pilotos en 'fila india'.

Poco a poco Marc Márquez se distanció de sus perseguidores, sin que se produjesen momentos de 'tensión' tras su estela, con todos los pilotos conservando sus posiciones, pero con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo ya con más de un segundo de ventaja sobre Alex Márquez en la novena vuelta, justo una antes de cumplirse el ecuador de la prueba.

En este punto de la carrera la ventaja de Marc Márquez ya era de segundo y medio sobre sus perseguidores, que por entonces era un cuarteto integrado por Alex Márquez, fiel 'lugarteniente' del líder sin seguramente desearlo ex profeso, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Ai Ogura.

Y fue en esa vuelta diez cuando Pedro Acosta decidió atacar y superar a Alex Márquez, como también Marco Bezzecchi, aunque el italiano no lo consiguió ante la respuesta casi inmediata del español.

En la undécima vuelta la situación de carrera tuvo a Marc Márquez líder, con Acosta a 1,9 segundos de distancia, el trío formado por Alex Márquez, Bezzecchi y Ogura a más de siete décimas de segundo y el grupo encabezado por el italiano Enea Bastianini (KTM RC16) estaba ya a casi siete segundos.

Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón en el GP de Qatar

Nadie pudo con el ritmo de Marc Márquez, que ganó con autoridad, por delante de Pedro Acosta y Alex Márquez, mientras que Ai Ogura, a tres vueltas del final, superó a un Marco Bezzecchi que intentó aguantar a su rival, pero no pudo conseguirlo y, en la última vuelta, también fue superado por su compatriota Enea Bastianini (KTM RC16) tras irse largo en una curva para acabar sexto.

Con este resultado, Marc Márquez ya hace cuentas para poder ser campeón del mundo en el GP de Qatar, para lo cual necesitaría sacarle 30 puntos de ventaja a Jorge Martín y 8 a Bezzecchi. Llega el primer 'match ball'.