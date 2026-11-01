Marc Márquez lanza un dardito: "No ha habido. Habrá tirón de orejas"

El piloto de Ducati, que tiene prácticamente en la mano ser campeón del mundo de MotoGP después de ganar el Gran Premio de Malasia, ha sido irónico cuando ha sido preguntado por las órdenes de equipo de Aprilia en esta carrera en la que dos de los pilotos de la marca italiana, Marco Bezzecchi y Ai Ogura, se han llegado a tocar

Marc Márquez es uno de los hombres más felices del planeta después de que el piloto de Ducati haya ganado el Gran Premio de Malasia y tenga prácticamente en el bolsillo proclamarse campeón del mundo de MotoGP ya que aventaja en 44 y 67 puntos a Jorge Martín y Marco Bezzecchi respectivamente. Los dos pilotos de Aprilia saben que tiene muy complicado ganarle al de Ducati que ha aprovechado el final de carrera para lanzar un dardito por el debate generado por las órdenes de equipo este fin de semana.

Marc Márquez ha comenzado señalando que se siente muy contento por la victoria. "Lo de victoria en Malasia lo escucho y estoy muy contento. Lo de bola de título lo veo muy lejos. Quedan menos carreras, pocas, pero muchos momentos por vivir, así que hay que estar igual de concentrados, pero vamos a hablar del presente, pasado reciente aquí en Malasia, porque ya estamos pensando en la siguiente. Pero ha sido un fin de semana que a veces la vida te pone en situaciones que debes hacerlo y tocaba hacerlo y lo hemos hecho", ha explicado en AS.

A pesar de todo, el piloto de Ducati ha mantenido los pies en el suelo y se ha negado a decir que tenga el campeonato del mundo de MotoGP ganado. "No está hecho. Entonces, no lo compararé con nada. Simplemente no puedes morir en la orilla. Estoy nadando, estoy intentando ir a contracorriente a veces, pero buscar la manera de llegar lo antes posible a la orilla, pero tenemos que llegar".

Marc Márquez, irónico con las órdenes de equipo de Aprilia

Marc Márquez, que ya no tiene pelos en la lengua y habla de cualquier tema sin mordérsela, no ha tenido ningún reparo en hablar sobre el debate que ha surgido sobre las posibles órdenes de equipo que se pudieran dar en el Gran Premio de Malasia. El español sabía que compañeros de Ducati como Fabio Di Giannantonio o Pecco Bagnaia no le iban a ayudar, pero sí tenía en cuenta que Aprilia iba a poner de su parte para facilitar la tarea a Marco Bezzecchi, dado que Jorge Martín ha sido baja por lesión.

Marc Márquez ha lanzando un dardito sobre este tema cuando ha sido preguntado por el toque que han tenido Ai Ogura y Marco Bezzecchi. "¡Hostia! Hoy no ha habido, hoy habrá tirón de orejas"

Marc Márquez da como clave su fortaleza mental

Marc Márquez también ha hablado de su fortaleza mental durante esta temporada. "Es que no te lo sé explicar, porque, bueno, yo creo que la adrenalina, la fuerza que te da el saber que estás luchando por un título, mentalmente estoy llegando a niveles que antes no podía llegar. Entonces, bueno, estoy centrado, estoy intentando gestionar todas las cosas, yendo al límite, siempre se puede cometer un error, siempre hay riesgo en el motociclismo, pero intentando gestionar de la mejor manera posible".

Por último, el piloto de Ducati ha dicho que no se siente más frio que en otras campañas. "Es adaptación a lo que puedo hacer en cada momento, y tal como se ha ido desarrollando mi carrera deportiva, ahora mismo no puedo ser un tío caliente, no puedo ser un tío tan explosivo, y si quiero luchar por este Mundial hasta el final, tengo que ser un tío frío y más calculador".