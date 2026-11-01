Marc Márquez entra en la dimensión de lo inédito: "Cómo no le va a joder a Valentino Rossi. El deportista es deportista hasta que se muere"

De confirmarse su campeonato, sería la mayor remontada de la historia y se añadiría a un palmarés plagado de ellas

Marc Márquez ha dejado encarrilado la culminación de su décimo título como campeón del mundo de MotoGP, octavo en la categoría reina. Con 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 67 sobre Marco Bezzecci, ya tendrá la oportunidad de sentenciar en Qatar, a dos carreras de la finalización del Mundial cuando hace tan sólo una semana estaba por del piloto madrileño y con el de Rimini aún a pocos puntos.

"El trabajo no se ha acabado, no quiero caer en la trampa, empezando aquí en los micrófonos. Quiero seguir con la misma mentalidad porque, insisto, quedan pocas carrera, pero muchos momentos, hay que seguir muy concentrado", señalaba este domingo en DAZN el piloto de Ducati.

Marc Márquez confirmó hace siete días una remontada que parecía imposible y salió, por primera vez en toda la temporada, como líder en solitario de un Gran Premio. Algo increíble cuando había llegado en junio al GP de Hungría con 102 puntos de desventaja sobre el primer clasificado, que entonces era Bezzecchi.

Una remontada sin precedentes que culminó en Phillip Island, aunque ya había sido colider al final de un Gran Premio y líder provisional en solitario el sábado de Mandalyka. Un resultado que da más valor cuando se supo que había estado pilotando con graves problemas físicos hasta el Gran Premio de Italia y con un brazo mermado desde entonces. Y, lo más importante, con una Ducati que, en general, ha estado por debajo de las Aprilia todo el año.

La remontada de las remontadas

Su remontada es algo inédito en la historia del motociclismo y pasará a los anales de la competición. Aunque no la ha culminado hasta ahora, ya superó a Bezzecchi y le recortó esos 102 puntos en tan sólo cuatro grandes premios, los siguientes a su reaparición en Italia tras ser operado.

Hasta ahora, la remontada más grande de la historia la había logrado su actual compañero Pecco Bagnaia, cuando ganó en 2022 su primer campeonato. Éstas habían sido hasta ahora las remontadas más importantes:

Pecco Bagnaia (2022): Tiene, hasta que Marc Márquez logre ser campeón, el récord histórico oficial en la era moderna de MotoGP tras remontar 91 puntos de desventaja frente a Fabio Quartararo. Tras el GP de Alemania en junio, Bagnaia era sexto en la clasificación, pero encadenó una racha triunfal hasta coronarse campeón en la última cita en Valencia.

Joan Mir (2020): Logró el campeonato de MotoGP el año de la pandemia y de la lesión de Marc Márquez tras recuperar 48 puntos de desventaja en una temporada atípica marcada por la ausencia de victorias iniciales y en la que supo aprovechar la alternancia en la cabeza.

Marc Márquez (2013): En la temporada de su debut en la categoría reina, el piloto español remontó 30 puntos a su compañero de equipo Dani Pedrosa a mitad de temporada para terminar proclamándose campeón del mundo más joven de la historia de MotoGP.

Las remontadas de Marc Márquez ya eran míticas a nivel de carrera. La más llamativa fue la que logró en Moto2 en el Fran Premio de Australia 2011, cuando remontó desde la última plaza, que entonces era la 35, para acabar tercero. Al año siguiente, en Japón y también en Moto2, pasó de ser 29º a ganar la carrera. Y, en 2010, en 125cc también ganó saliendo último en el Gran Premio de Portugal, que entonces se celebraba en Estoril.

Marc Márquez gana con brazo y medio

"Toda la parte escápula, hombro, brazo, no se recupera, es adaptación", añadía Marc Márquez este domingo desde Sepang cuando le preguntaban por cómo había podido lidiar con sus lesiones y ser tan rápido en la segunda parte de la temporada de MotoGP. "Es simplemente insistir, buscar un poquito más, buscar la manera de pilotar de una manera diferente, buscar grips diferentes en las piernas, cosas diferentes para ayudarme, pero evidentemente me he adaptado muy bien esta segunda parte de temporada, pero yo creo que la mente, el estar luchando por un campeonato, es lo que me está haciendo ir rápido, nada más", afirma el piloto de Cervera.

Para él es sólo eso, pero sus rivales y los analistas de MotoGP llevan viendo mucho más desde hace semanas. De hecho, muchos aseguraban que ganaría el que mejor lograse controlar la presión y ahí Marc Márquez es el número uno. Y lo ha demostrado una vez más.

"Creo que tiene el título muy al alcance, porque los demás no están siendo capaces de soportar su presión", decía su excompañero Joan Mir en Malasia. Sabe lo que dice porque ha estado mes y medio en casa recuperándose de sus problemas y ha podido ver desde una tribuna privilegiada cómo Marc Márquez ha dado la estocada definitiva a sus rivales.

Citas como Indonesia, donde no perdió pese a tener una moto inferior; o Phillip Island, donde se la jugó con Jorge Martín hasta que éste cometió el error fatal que le ha podido costar el campeonato, han marcado la diferencia en las últimas semanas.

Muchos vaticinaban este desenlace

Así lo piensa también el italiano Marco Melandri. "Sabía que el rival terminaría cometiendo un error al intentar forzar la máquina para superarle", señalaba el ahora analista en Chiacchiere da Box, donde dejaba una sentencia de la diferencia del ilerdense con los demás: "Márquez es más listo durmiendo que los demás pensando".

Si Melandri es una visión externa, la de Andrea Dovizioso es la de alguien que lo ha sufrido. En más de un Mundial arrancó por delante de Marc Márquez o igualados y, llegado un momento, el piloto ilerdense se le escapó 'provocando' errores del italiano o, simplemente, siendo más consistente. "Luchar con Marc te hace arriesgar más, no es que sea necesario, pero arriesgas más. La caída de Jorge en Phillip Island- es cuando estaba al límite, luchando la victoria contra Marc, te estás jugando el campeonato y está todo bien. Pero el error que hizo se podía evitar", señala sobre cómo Marc Márquez lleva al límite a sus rivales.

En esas situaciones de estrés y máxima presión, Marc Márquez "no se vuelve loco", asegura Ramón Forcada, que señala a situaciones como la del GP de Indonesia, donde era inferior y supo minimizar daños. "Estoy convencido de que Valentino Rossi también es una persona especial mentalmente, pero creo que no habría podido superar las lesiones de Marc. Estoy convencido de ello", añadía Jorge Martínez Aspar en una entrevista reciente en el podcast ‘Fast & Curious’.

Valentino Rossi, el más fastidiado

"Como piloto, tal vez Valentino sea más completo, pero Marc es infinitamente más rápido, en mi opinión. (...) Siento una admiración enorme por Marc, por cómo ha llevado su carrera deportiva, por lo agresivo que ha sido y por el límite que siempre ha buscado. Se ha caído muchísimas veces y ha sabido superarse continuamente después de las lesiones. Creo que es un piloto digno de estudio desde el punto de vista mental. Tiene una fortaleza increíble", añade el valenciano.

Si él duda a la hora de comparar sobre si Marc Márquez es el mejor piloto de la historia, quien no lo hace es otro español ilustre: Fonsi Nieto. Y no es un cualquiera, ya que se trata también del coach de Jorge Martín.

"Para mí, es el mejor de todos los tiempos a nivel de lo que hace en la pista. Estuve siete u ocho años en la pista, desde que salen hasta que entran, y le he visto hacer cosas que van contra la física", afirma en As el expiloto, quien pone el dedo en la llaga y apunta sobre quien va a ser el que más va a lamentar que Marc Márquez sea campeón del mundo por décima vez, si finalmente lo consigue. "Obviamente. Cómo no le va a joder a Valentino Rossi. El deportista es deportista hasta que se muere", sentencia.