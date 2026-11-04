Leyenda del Mundial de MotoGP, rendido a Marc Márquez: "Ganarle es muy difícil porque es el mejor piloto de la historia"

Marc Márquez ha recibido los elogios de todo un campeón Mundial de motociclismo como es Álex Crivillé después de salir del GP de Malasia con 44 puntos por encima de Jorge Martín

Marc Márquez volvió a demostrar el pasado fin de semana que tiene entre ceja y ceja su décimo título de campeón del mundo de motociclismo, el octavo de MotoGP, después de vencer en la carrera del domingo en el GP de Malasia y ser segundo en el sprint del sábado. Marc Márquez tiene casi el Mundial de MotoGP en el bolsillo y el próximo fin de semana ya tendrá la oportunidad de coronarse matemáticamente como campeón del mundo en el GP de Catar.

Otro piloto español que en 1999 ganó en la categoría reina, entonces llamada 500cc y que ahora se denomina MotoGP, como es Álex Crivillé, elogio el nivel de Marc Márquez a lomos de su Ducati y la importancia del triunfo del pasado fin de semana en Sepang.

Álex Crivillé se rinde a Marc Márquez

Álex Crivillé habló de cómo Marc Márquez cuadró a la perfección la carrera del pasado fin de semana en el GP de Malasia en el que hubo unas condiciones extremas en lo que a las altas temperaturas se refiere y que además tuvo la intervención, en menor medida, del agua. "Lo cuadró a la perfección en un circuito difícil, en condiciones extremas de calor y en un final de carrera con unas gotas que siempre crea una incertidumbre y te hace dudar a la hora de pilotar una moto", afirmó Álex Crivillé sobre la capacidad de Marc Márquez para adaptarse a las complicadas condiciones del GP de Malasia.

La capacidad mental de Marc Márquez

Álex Crivillé también elogió la capacidad mental de Marc Márquez en carrera para defender el liderato con el que llegó a Sepang con 10 puntos de ventaja sobre un lesionado Jorge Martín: "Lo vimos muy fuerte, tanto psicológicamente como físicamente, defendiendo un campeonato del mundo que se está jugando. No tuvo rival en esa carrera larga. La sprint la ganó Pedro Acosta, pero el domingo Marc ganó con solvencia".

El análisis del Mundial de MotoGP por Álex Crivillé con Marc Márquez como justo campeón

Lo tiene claro Álex Crivillé cuando señala a Marc Márquez como justo campeón del Mundial de MotoGP, aún por decidirse y además también valoró el esfuerzo hecho por Jorge Martín: "Marc es Marc y está en camino ya de ir a por ese décimo título que nadie le puede reprochar porque es el mejor. Jorge Martín le peleó hasta el último momento y en la carrera de Australia no pudo, Bezzecchi al final no ha podido, Ogura, Pedro Acosta, por falta también de máquina, tampoco ha podido… Es que es una pasada su superioridad".

Crivillé y Marc Márquez en una imagen de archivo

Por último, Álex Crivillé reconoció que ganarle a Marc Márquez es sumamente complicado, por su nivel de pilotaje y por la Ducati. También analizó como Jorge Martín lo intentó en Australia, donde terminó en el suelo y el cambio de mentalidad de Bezecchi: "Ganar a Marc Márquez es muy difícil, con el pack que tiene y piloto, porque es el mejor piloto de la historia. Jorge Martín lo intentó en Australia, iba pasadísimo entrando en curva, se cayó en una zona de las más rápidas del circuito, lo probó. Se lesionó, pero lo ha probado. Bezzecchi hizo un cambio de chip a mitad de temporada diciendo ‘no me puedo caer, me caigo tanto que tengo que intentar ser más constante’. Lo ha hecho, es más constante, pero le ha faltado ese plus".