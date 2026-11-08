El título de campeón del mundo de MotoGP para Marc Márquez, tendrá que esperar por Jorge Martín y Bezzecchi

Marco Bezzecchi se impuso en la carrera de Catar, Márquez terminó segundo y Raúl Fernández tercero. Jorge Martín fue sexto

Marc Márquez optaba este domingo, tras la tercera posición de Jorge Martín en la sprint del sábado y el triunfo del de Cervera, de poder coronarse campeón del mundo de MotoGP. Las cuentas eran claras, Marc Márquez tenía que ganar y Jorge Martín no puntuar. Parecía una tarea complicada ya que Jorge Martín mostró un gran nivel el sábado y por momentos llegó incluso a ponerse líder de la carrera.

Pero en esta película de dos que forman Marc Márquez y Jorge Martín, había un invitado que ayer, tras caerse, dijo casi adiós a cualquier opción de mundial, el italiano Marco Bezzecchi. Controló de principio a fin la carrera larga del Gran Premio de Catar de MotoGP, en el circuito de Lusail, y logró un triunfo que, matemáticamente, le devuelve a la pelea por el título mundial.

Marc Márquez segundo y Jorge Martín séptimo: el título de MotoGP tendrá que esperar

Bezzecchi se adjudicó la victoria con claridad, la sexta de la temporada, que le permite aspirar, aunque con bastante diferencia y por tanto pocas probabilidades, a seguir disputando el título mundial tanto a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue segundo, como a su compañero Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó séptimo. Marc Márquez cuenta ahora con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 puntos respecto a Marco Bezzecchi, a falta de 74 puntos por disputarse entre Portugal y la Comunidad Valenciana.

Tanto Marco Bezzecchi, que apretó mucho en la vuelta de calentamiento previa a la salida, como Marc Márquez hicieron una buena salida y por ese orden llegaron a la primera curva, aunque camino de la segunda Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) superó a un Márquez que no quiso asumir ningún riesgo, y Jorge Martín (Aprilia RS-GP) era octavo.

El tirón inicial de Bezzecchi, con los neumáticos muy calientes, resultó brutal, llevándose a su rueda exclusivamente a Fernández, con Marc Márquez encabezando al grupo perseguidor, a un segundo de distancia y con Pedro Acosta (KTM RC 16) pegado al rebufo de su moto. En la tercera vuelta Acosta vio su oportunidad y superó a un Marc Márquez que no se dio por vencido e intentó aguantar el tirón del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) en la quinta plaza.

Marc Márquez adelanta a Raúl Fernández a poco del final

En el ecuador de la carrera, undécima de las veintidós vueltas que debían completar los pilotos, Marco Bezzecchi era un sólido líder, con Raúl Fernández en una cómoda segunda posición; Marc Márquez y Pedro Acosta luchando por la tercera posición y Jorge Martín ascendiendo al séptimo puesto tras superar al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26). Marc Márquez supo aguantar la presión de Pedro Acosta para irse poco a poco de él y consolidar así el tercer peldaño del podio, aunque con el punto de mira puesto en un Raúl Fernández que parecía no poder mantener el ritmo inicial de carrera.

Al principio de la vigésima vuelta, Marc Márquez aprovechó la velocidad de su Ducati para superar a Raúl Fernández en la larga recta del circuito de Lusail (1.068 metros) para en muy poco tiempo abrir un hueco insalvable sobre el madrileño de Aprilia. La victoria de Marco Bezzecchi resultó inapelable y, junto a él, en el podio, acabaron Marc Márquez y Raúl Fernández, con Ai Ogura, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco e Iker Lecuona completando las diez primeras posiciones.