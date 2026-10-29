Xerez CD - Cádiz, en directo el partido de la primera ronda de Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo el choque que enfrenta al Xerez CD y al Cádiz, correspondiente a la primera ronde de Copa del Rey en el Estadio Municipal de Chapín

Nos encontramos Jerez para el directo desde el Estadio Municipal de Chapín en el que se disputará el derbi gaditano en partido oficial casi dos décadas después. ¡Ambientazo total en el feudo xerezista!

El Xerez CD busca dar la sorpresa ante su rival histórico en esta primera ronda de Copa del Rey. Los azulinos llegan al encuentro tras vencer al Marbella por la mínima en Chapín, en un inicio de competición irregular que le sitúa ahora mismo en puestos de play out para mantener la categoría.

El Cádiz llega al encuentro tras la victoria en casa con remontada incluida frente al Ceuta,en el debut de Borja Fernández en el banquillo cadista. El cuadro amarillo busca imponerse a un rival que a pesar de la gran rivalidad milita dos categorías por debajo.

Ya están calentando los dos equipos sobre el verde del Estadio Municipal de Chapín. Poco mas de 45 minutos para el comienzo del encuentro.

Bonito geste del presidente del Xerez CD con la afición cadista desplazada a Chapín, y con el reciente aficionado cadista fallecido, miembro de la grada de animación del Cádiz.

Sin lugar a dudas el presidente ha sido el protagonista de la previa del partido. Ha estado con los aficionados como si se tratara de uno más.

Así ha sido la llegada del autobús del Xerez a Chapín, la afición ha llevado en volandas a un equipo dispuesto a hacer historia hoy en casa.

El Xerez CD y el Cádiz CF se preparan para vivir una noche especial en el Estadio Municipal de Chapín. Ambos conjuntos se enfrentan en el día de hoy en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en un derbi gaditano que vuelve a disputarse en partido oficial después de 18 años.

Los azulinos buscarán dar la sorpresa ante un rival de superior categoría y aprovechar el factor campo para seguir avanzando en el torneo, mientras que el conjunto de la “Tacita de Plata” tratará de cumplir con su condición de favoritos y evitar una eliminación inesperada.

El encuentro llega, además, con ambos equipos reforzados por sus respectivas victorias del pasado fin de semana. El Xerez CD se impuso por la mínima al Marbella (1-0), mientras que el Cádiz CF hizo lo propio ante el Ceuta remontando el primer gol del conjunto caballa (3-1), en el estreno de Borja Jiménez en el banquillo cadista. Dos triunfos que permiten a ambos afrontar con mejores sensaciones una eliminatoria que se decidirá a partido único y en la que ambas aficiones esperan lo máximo de sus equipos teniendo en cuenta la rivalidad histórica que atesoran los dos conjuntos.

Chapín se prepara para una noche de Copa

La afición tendrá un papel fundamental en un derbi que ha despertado una gran expectación en la provincia de Cádiz. El conjunto xerecista contará con el apoyo de su público para intentar aprovechar la oportunidad de medirse a un equipo de Segunda División, dos categorías por encima, y dar un golpe sobre la mesa en la competición copera. Enfrente, el Cádiz, su rival histórico, que afronta una exigente visita en un escenario cargado de recuerdos para el cadismo, que buscará acompañar a su equipo en una cita marcada por la rivalidad entre ambas entidades. El técnico azulino, Abel Segovia, ha confirmado que introducirá cambios en el once del Xerez CD, dando entrada a jugadores que, según ha explicado, están trabajando bien y merecen una oportunidad.

Borja Jiménez prepara rotaciones en su segundo partido

Por su parte, Borja Jiménez afronta su segundo partido al frente del Cádiz después de estrenarse con una victoria en casa ante el Ceuta. El reciente técnico amarillo espera un encuentro igualado, en el que el equipo rotará casi al completo, y muy consciente de que la diferencia de categoría no garantiza el pase en una eliminatoria de estas características en el que el ambiente de Chapín también jugará su papel.