Valentín Gómez cumple dos sueños gracias al Betis: "Ese momento con Messi me lo voy a quedar en mi corazón siempre"

El central verdiblanco, que regresa eufórico de la concentración con Argentina, explica lo que supone para él su debut con la Albiceleste y compartir un momento mágico con el "mejor de toda la historia"

Valentín Gómez ya ha regresado a Sevilla tras vivir una de las mejores experiencias de su carrera como premio a su rendimiento en el Betis, pues en el parón internacional ha debutado con Argentina.

El central tuvo minutos en la segunda parte contra Bolivia en el que fue su estreno oficial como albiceleste, lo que supone un sueño cumplido para el de San Miguel, que transmitió su felicidad en el micrófono de ESTADIO Deportivo.

Valentín Gómez celebra su debut y compartir vivencias con Messi

"Muy contento de poder haber debutado, es un sueño que tenía de muy chico; el motivo por el cual creo que todo nene juega a la pelota es defender su selección, su camiseta y bueno, muy feliz de poder haber entrado un rato", señaló el futbolista verdiblanco, que hoy se ha entrenado al margen del grupo, pero que mañana, según tiene previsto el cuerpo técnico bético, se integrará en el grupo junto a Lo Celso.

Además del debut, Valentín Gómez se guarda para siempre poder haber entrenado con Messi. De hecho, en sus redes, realizó una publicación con fotos de los entrenamientos en Ezeiza junto al rosarino en sus últimos días como futbolista de la selección y un comentario que habla por sí solo: "Ni en mis mejores sueños me imaginé poder compartir estos días con vos. Gracias por ser argentino".#[media;[proveedor:5;id:/p/DeIcUPKCSvQ/]]

Sensaciones que verbalizó hoy en declaraciones al compañero de esta casa Juan José Ponce, entre otros, destacando que la fotografía junto a Messi es un recuerdo para toda la vida que llevará en su corazón.

"Leo es el mejor de todos los tiempos, de toda la historia, y ese momento me lo voy a quedar en mi corazón siempre, porque la verdad es una alegría inmensa haber podido estar con él, compartiendo por lo menos algunos entrenamientos", apuntó un emocionado Valentín, que dejó claro lo que significa Messi en su país y para sus compatriotas.

Valentín explica lo que significa Messi para los argentinos

"Para los argentinos significa todo, sin duda. Nuestro emblema, nuestra bandera, nuestro orgullo, estamos muy orgullosos de que sea nuestro, de que sea argentino", expresó con ilusión y orgullo el polivalente central verdiblanco, que, a partir de ahora, tratará de ganar protagonismo en el Betis para repetir en la próxima convocatoria de Lionel Scaloni.

De momento, la lesión de Junior le podría abrir la puerta en el carril izquierdo como alternativa a Fran García en el maratón de partidos de aquí a final de este mes.