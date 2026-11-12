Lamine Yamal resuelve el misterio de qué fue antes, ¿el huevo o la gallina?

El futbolista del Barça e Inés García se han hecho virales con una conversación sobre qué fue antes, si el huevo o la gallina, en un vídeo de YouTube que ya supera los dos millones de visualizaciones

Hay preguntas que parecen no tener respuesta y que pueden dar lugar a debates interminables. Un clásico es la de qué fue antes, si el huevo o la gallina. Lamine Yamal e Inés García se han enfrentado a ese dilema en una conversación que ha terminado convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su último vídeo, publicado en el canal de YouTube del futbolista del FC Barcelona.

Todo comenzó con una cuestión aparentemente sencilla, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Lamine defendía que el huevo tuvo que aparecer primero, apoyándose en la posibilidad de que procediera de otra especie de ave. Inés, sin embargo, no terminaba de compartir el planteamiento de su pareja y le reprochaba que estaba llevando el debate por otro camino.

La diferencia de argumentos provocó uno de los momentos más divertidos de la grabación. "Ella no me está entendiendo lo que le quiero decir", comentó el internacional español entre risas, mientras intentaba hacer valer su explicación. La conversación continuó durante varios minutos, con ambos intercambiando razonamientos y bromas, hasta que decidieron dejar a un lado la discusión y sellar sus diferencias con un abrazo.

No hubo vencedor en el debate, pero sí una conclusión que Inés se encargó de resumir con ironía: "Unas conversaciones enciclopédicas". Una escena espontánea que ha vuelto a mostrar la complicidad de la pareja y que se ha sumado a los contenidos con los que el joven azulgrana está acercando a sus seguidores a su faceta más personal.

El vídeo, que ya acumula dos millones de visualizaciones, tiene además otro protagonista: el propio Lamine recorriendo las calles de Barcelona y regalando algunos de sus auriculares Beats a distintas personas. Una iniciativa con la que el futbolista comparte momentos con sus seguidores y muestra una imagen más alejada de la presión que acompaña habitualmente a su carrera.

Un momento más distendido en plena atención sobre Lamine Yamal

La publicación llega, además, en una semana en la que el nombre del extremo ha vuelto a ocupar titulares por motivos deportivos. Luis de la Fuente tuvo que salir en su defensa después de las críticas recibidas por su ausencia en la concentración de la selección española en Praga. El seleccionador explicó que unas molestias en la rodilla y las pruebas médicas aconsejaban que permaneciera en Barcelona para continuar con su recuperación.

En medio de ese foco mediático, el vídeo ofrece una imagen diferente del futbolista, que comparte con Inés García una escena cotidiana y sin guion aparente. La creadora de contenido, que cuenta con cinco millones de seguidores, se ha convertido también en una presencia habitual en la vida pública del jugador. Ya acompañó a Lamine durante el Mundial y desde entonces ambos han protagonizado distintos momentos que han despertado el interés de sus seguidores.

Esta vez no ha sido un gol, una asistencia o una polémica deportiva lo que ha llamado la atención, sino una discusión sobre el huevo y la gallina que terminó, como tantas otras conversaciones de pareja, entre risas y con un abrazo.