Oihan Sancet elige a Euskadi antes que a España: "Ojalá podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país"

La Euskal Selekzioa﻿, que se enfrenta este sábado a la de Venezuela en partido amistoso, tiene como objetivo el disputar los grandes torneos de selecciones. Futbolistas como Sancet no han dudado en apoyar la iniciativa

Oihan Sancet prefiere jugar con la Selección Vasca antes que con la de España. / IMAGO

﻿Oihan Sancet, futbolista del Athletic Club, no se ha mordido la lengua lo más mínimo para mostrar su predilección por la Euskal Selekzioa antes que por la Selección Española. El atacante, que ha sido uno de los convocados para el partido amistoso que va a jugar el combinado vasco contra Venezuela este sábado, ha dicho que desea jugar un Mundial con la Selección Vasca la cual considera la de su país.

Oihan Sancet ha sido convocado por primera vez para jugar con la Selección Vasca y sus palabras no han sido otras que las de querer jugar un Mundial con ella. "Bueno, pues un orgullo, ¿no? Al final es lo que se da desde pequeño, ¿no? Con la selección que amas y, bueno, ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos ver en un Mundial contra los más grandes. Creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco. Sabemos que es difícil, pero bueno, poniendo cada uno en su granito de arena, creo que puede llegar algún día".

De hecho, el futbolista del Athletic Club se ha ratificado señalando que considera la Euskal Selekzioa como la de su país. "Es un orgullo y soñar con el día de mañana jugar contra los mejores. Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país".

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) quiere jugar los grandes torneos de selecciones

La Euskal Selekzioa, a través de la Federación Vasca de Fútbol (FVF), ha puesto en marcha la maquinaría para seguir los pasos de la pelota vasca en donde la selección del País Vasco se enfrenta a España en competiciones oficiales. Todo con el objetivo de jugar Mundiales y Eurocopas.

Para lograrlo, dicha federación se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD) para acogerse al artículo 48.2 de la Ley 39/2022 del Deporte, basada en el arraigo histórico y social de la modalidad deportiva.

Según la Federación Vasca de Fútbol (FVF), "el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud. Para fundamentar su petición, la federación aportará documentos históricos y sociales que documenten el arraigo de la práctica futbolística, el papel de los clubes, la trayectoria de sus selecciones y su dimensión social e institucional.

Oihan Sancet prefiere jugar con la Selección Vasca antes que con la de España. / IMAGO

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, que en el compromiso 57 de su programa de gobierno especifica “la internacionalización de las selecciones nacionales y apoyar a las selecciones deportivas vascas que opten por avanzar en la oficialidad de sus selecciones para participar en campeonatos oficiales internacionales, tomando en consideración el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno español”.

Por el momento, no hay movimientos novedosos al respecto y parece complicado que la Euskal Selekzioa pueda enfrentarse a España en competiciones oficiales de fútbol en fechas cercanas, pero lo que sí es cierto es que el combinado vasco cuenta con el apoyo de futbolistas de la talla de Oihan Sancet, de 26 años, que es natural de Pamplona (Navarra).