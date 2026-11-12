Valentín Gomez, chico para todo de nuevo del 'Ingeniero', valora que "el equipo supo sufrir"

El central zurdo, otras veces lateral y este jueves pivote sobre la bocina, destaca que los 'neroazzurri' supieron sacar adelante "un partido con muchas emociones y muy cambiante" ante el Navalcarnero, en gran parte porque, pese a que tuvieron ocasiones en el primer tiempo, no las supieron aprovechar

"Fue un partido con muchas emociones, muy cambiante. En el primer tiempo tuvimos más situaciones y no las supimos aprovechar. Después, todo se fue poniendo cuesta arriba y ellos jugaron un gran partido, aunque lo importante es que al final lo pudimos sacar adelante. El equipo supo sufrir, pero en esos momentos estuvimos juntos y tiramos hacia adelante, porque sabíamos que la nuestra iba a llegar, como así ocurrió", apuntaba en la zona mixta ﻿Valentín Gómez en los medios oficiales del ﻿Real Betis﻿, resaltando que los este jueves de negro y azul tuvieron que emplearse a fondo para levantar un 2-1, forzando la prórroga ﻿Rodrigo Marina y rematando la remontada ﻿Rodrigo Riquelme en el tiempo extra.

"En todas las competiciones, no sólo en ésta, la ilusión en máxima. Vamos a tratar siempre de salir a ganar cada partido que juguemos. Ése es el objetivo que tenemos", añadía el zaguero argentino, que esta vez, tras su ansiado debut con la absoluta de la Albiceleste en el anterior (y eterno) parón de selecciones, no ha sido citado por ﻿Lionel Scaloni﻿, por lo que ha podido ayudar a su equipo, rememorando la ﻿polivalencia de la que hizo gala desde su aterrizaje en ﻿La Cartuja﻿, pues no solamente ha ejercido casi tantas veces de central como lateral zurdo, sino que también terminó como pivote, una demarcación inédita en la elite con el ﻿Vélez Sarsfield﻿, pero para la que ﻿Manuel Pellegrini le ve ciertamente preparado, una de las razones para quedarse pese a las ofertas.

El de San Miguel, en acción este jueves. / RBB

"Me tuve que adelantar un poco por la salida (se refiere al cambio ﻿forzado de Diego Llorente, conmocionado tras un choque fortuito con ﻿Varo López ﻿en el tiempo extra) y algunos cambios al final, pero la clave es ayudar al equipo donde me toque. Muy feliz por el triunfo", sentenciaba ﻿Valentín Gómez﻿, que formó una extraña pareja con ﻿Dani Ceballos en la 'sala de máquinas', pues el equipo se había quedado también con diez por la segunda amarilla a ﻿Aitor Ruibal y el '﻿Ingeniero﻿' optó por cerrar filas con ﻿Pablo Fornals casi de lateral derecha, más ﻿Marc Bartra﻿, ﻿Natan de Souza y ﻿Fran García ﻿detrás, además de quedarse ﻿Isco Alarcón﻿, ﻿Rodrigo Riquelme y ﻿Rodrigo Marina más adelantados.

Ahora, a preparar un El Gran Derbi que ya ha saboreado

"Sabemos la importancia del derbi, lo que nos jugamos ahí. Vamos a salir como siempre a buscar los tres puntos", zanjaba el zaguero de ﻿San Miguel﻿, que se estrenó a lo grande el curso pasado en un duelo cainita de la capital hispalense, precisamente siendo titular, jugando el choque íntegro y forzando la expulsión de ﻿Isaac Romero en el 0-2 en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán del ﻿30 de noviembre de 2025﻿. No estuvo convocado para el de la segunda vuelta en ﻿La Cartuja ﻿(2-2) y, a priori, no partirá de titular en el del próximo ﻿sábado 21-N en ﻿Nervión﻿, donde ﻿Manuel Pellegrini podría apostar por el dúo en el que más confía, formado por ﻿Marc Bartra y ﻿Natan de Souza﻿, entrando ﻿Fran García en izquierda.