Edgar Méndez recuerda la final de Copa del Rey contra el Barcelona en 2017: "Era un equipo de época, con Messi, Neymar, Iniesta..."

El ex de Alavés o Granada, entre otros, ha valorado, como jugador del Prachuap de Tailandia, su etapa en el conjunto que actualmente entrena Coudet, donde se enfrentó al equipo de dirigía Luis Enrique en el Vicente Calderón, con un resultado final de 3-1 a favor de los azulgrana

Edgar Méndez ha pasado por diferentes equipos de LaLiga EA Sports a lo largo de su carrera, como el Alavés, Granada o Almería. Sin embargo, a sus 35 años, el delantero ha abandonado el fútbol europeo para fichar por el Necaxa de México, Bengaluru o Prachuap, su actual club. De esta manera, el jugador ha querido analizar sus recuerdos en Mendizorroza y su paso por el conjunto de Coudet, que viene de caer derrotado contra Osasuna en la última jornada. Además, el tinerfeño ha recordado la final de Copa del Rey de 2017 contra el Barcelona.

Edgar Méndez, sobre su paso por el Alavés

Edgar Méndez ha recordado, en una entrevista con el Diario Marca, su paso por el Alavés, que podría fichar en enero tras la sanción a Facundo Garcés, donde estuvo en dos etapas, desde 2017 hasta 2020 y desde 2022 hasta 2024: "Viví cosas increíbles en una ciudad muy futbolera como Vitoria, donde la afición es muy cercana y todo fue muy agradable. El Alavés marcó mucho mi carrera y siempre va a tener un hueco en mi corazón. Llegué a una ciudad con mucha hambre de fútbol y con muchas ganas de vivir aquella temporada en la élite. Todo fue espectacular". Por otro lado, el actual delantero del Prachuap de Tailandia ha hablado del gol contra el Celta de Vigo en semifinales de Copa del Rey de 2017, que dio el pase a la gran cita ante el Barcelona en el Vicente Calderón: "Recuerdo que fue una jugada muy rápida. Camarasa la peina y en pocos segundos me planto en el área y meto el gol. Es un bonito recuerdo. Aunque nada más marcar me lesioné, pudimos vivir la final y seguir construyendo grandes momentos".

En este sentido, Edgar Méndez fue preguntado por esa capacidad goleadora que le caracterizó en el Alavés, que ha acabado el año decimocuarto en la clasificación de LaLiga EA Sports: "Siempre he sido un jugador con bastante gol. Es cierto que cuando juegas de extremo te cuesta más, pero cuando estás de 9 tienes más oportunidades porque estás de cara a la portería. En esa jugada estoy más en el centro que pegado a la banda. Entonces, la intuición y el creer que siempre voy a tener una oportunidad, un ‘chance’ de tener una ocasión; eso es lo que hace que tenga ese olfato goleador. Y hasta el día de hoy sigo pensando igual, generando ocasiones, teniendo oportunidades y haciendo goles".

Edgar Méndez y el orgullo de alcanzar una final de Copa con el Alavés

En este sentido, Edgar Méndez comentó la final de Copa del Rey contra el Barcelona en 2017, que acabó en derrota por 3-1 a favor de los de Luis Enrique, por aquel entonces: "Era increíble ver todo lo que íbamos consiguiendo aquella temporada. Llega la final y uno sabe que siempre va a ser difícil, y más contra un rival como el Barça, pero ves el Vicente Calderón en su último partido, el 1-1, el golazo de Theo y te ilusionas. Eso les enfadó más y se puso más complicado. Era un Barcelona de época, con Messi, Neymar, Iniesta... Sólo estar en la final y en ese momento fue histórico para nosotros, la guinda del pastel del gran año que habíamos hecho. Siempre va a quedar en el recuerdo".