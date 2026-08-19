De la ovación a Rodri Hernández a algunos pitos a De Jong

El elegido como mejor jugador del pasado Mundial recibió el calor del Camp Nou en la previa del Trofeo Joan Gamper y su nombre fue coreado por los aficionados

Rodri Hernández ha recibido por primera vez el calor de los aficionados del FC Barcelona dentro del Camp Nou. Ha sido en la previa Trofeo Joan Gamper, que el cuadro azulgrana disputa este miércoles contra el Al-Ahly egipcio. Los jugadores del plantel culé saliendo uno por uno al estadio a modo de presentación y el ex del Manchester City recibió una cerrada ovación.

El mejor futbolista del pasado Mundial, que no está en la convocatoria para jugar el último partido amistoso de pretemporada, fue aclamado después de ser anunciado su nombre y saltar al césped del Camp Nou. Rodri, vestido con la equipación azulgrana y el dorsal 16, devolvió el cariño a la grada con saludos. Su nombre fue coreado por el estadio.

El enfado de parte de la afición del Barcelona con Frenkie de Jong

Mientras que Rodri fue el gran aclamado por la afición del Barcelona, el lado opuesto fue para Frenkie de Jong. El neerlandés, lesionado durante meses en la rodilla, recibió división de opiniones cuando su nombre fue anunciado en el estadio. Algunos lo silbaron, mientras que otros lo aplaudieron.

Hay que recordar que De Jong regresó del Mundial con una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego algunos meses. El centrocampista, que el curso pasado fue el tercer capitán del equipo y, por jerarquía, apuntaba a hacerse con la capitanía tras la marcha de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo, no fue el encargado de dar el tradicional discurso del Trofeo Joan Gamper.

El que sí tomó la palabra fue el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha', quien era elegido por Hansi Flick provisionalmente capitán del equipo hasta el cierre de mercado. "Haremos todo lo posible para dar muchas alegrías esta temporada", dijo el extremo que también felicitó a los campeones del mundo: "Me gustaría felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un gran trabajo y han logrado lo que todos los jugadores buscan. Que se sientan orgullosos, que siempre estarán en la historia del fútbol. Enhorabuena a todos". También tuvo palabras de ánimo para el lesionado Roony Bardghji.

Hansi Flick, el agradecimiento a la afición y la mirada en la nueva temporada

La otra alocución fue para Hansi Flick, que como entrenador del Barcelona se dirigió a la afición. "Quiero decir algo. Cuando perdí a mi padre, sentí el apoyo y amor de toda la familia del Barça. Estuvisteis aquí para mí y mi familia, fue increíble", señaló el alemán recordando el episodio sucedido en los días finales de la pasada temporada.

Además del lado más personal, Hansi Flick habló de lo que tiene por delante el FC Barcelona. "Tenemos un gran equipo gracias a Deco y al presidente. El sábado tenemos el 'kick-off' de una nueva temporada, en el partido de Elche. Tenemos un equipo increíble, estamos preparados para trabajar duro día a día y para luchar por todos los títulos", indicó el técnico que hizo una petición a los aficionados: "Necesitamos vuestro apoyo, vuestra ayuda y vuestra pasión".