La apuesta de Enrique Cerezo sobre Julián Álvarez: "Seguro que se gana a la afición en dos partidos"

El presidente del club colchonero ha hablado sobre el futuro del argentino y ha reiterado la postura de la entidad: "Yo ya dije en principio que no se vendía. Es una pieza importante de nuestro equipo"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha referido este miércoles a Julián Álvarez, uno de los nombres propios del verano por el interés despertado por el FC Barcelona para hacerse con sus servicios y la declaración pública de querer salir del club colchonero por parte del propio jugador. "Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", ha señalado el máximo mandatario rojiblanco.

Cerezo ha reiterado la postura del Atlético de Madrid respecto a Julián Álvarez. "Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica", ha asegurado.

Cerezo y la preparación de Julián Álvarez para la temporada con el Atlético de Madrid

Unas palabras que Cerezo ha pronunciado a horas de que el Atlético de Madrid arranque su temporada con el partido que le mide al Málaga este miércoles en el Metropolitano. "Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa", ha añadido el presidente del Atlético de Madrid sobre el argentino.

Hay que recordar que Diego Pablo Simeone no convocó a Julián Álvarez para este primer partido contra el Málaga. El técnico entiende que La Araña aún no tiene el tono físico adecuado después de que se incorporara a los entrenamientos la pasada semana tras sus vacaciones por el Mundial en el que alcanzó la final y terminó como subcampeón.

De esta forma no se conocerá este miércoles el recibimiento que la afición del Atlético de Madrid tendrá para Julián Álvarez tras lo sucedido durante el verano. Habrá que esperar, al menos, al domingo cuando nuevamente los rojiblancos vuelvan a jugar en casa, en este caso contra el Villarreal a las 17.00 horas. Ahí sí podría estar el argentino.

La clara postura del Atlético de Madrid

La postura del Atlético de Madrid respecto a Julián Álvarez es firme y el club colchonero se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ya que no quiere desprenderse del jugador. Durante el verano han trascendido las ofertas del Real Madrid, de 150 millones de euros, y del Barcelona, de 100, por hacerse con un futbolista que durante el Mundial expresó su deseo de salir de la entidad colchonera. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", llegó a decir el jugador que posteriormente no ha vuelto a pronunciarse públicamente.

La pasada semana Julián Álvarez se reincorporó a los entrenamientos a las órdenes de Diego Pablo Simeone y habrá que esperar aún para su estreno esta temporada. Todo mientras el Barcelona aguarda por si aún puede hacerse con el atacante argentino.