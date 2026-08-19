Simeone decide con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El técnico rojiblanco ofreció la convocatoria para el duelo de este miércoles en el Metropolitano ante el Málaga. En la lista no está el argentino, del que el propio entrenador afirmó el pasado martes que no estaba aún para jugar. También se queda fuera uno de los últimos en llegar: Cuti Romero. Entran Marcos Llorente y Álex Baena

El Atlético de Madrid de Simeone se estrenará este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano con la visita de un recién ascendido a Primera como el Málaga de Funes. El Atlético de Madrid quiere volver a ser uno de los aspirantes al título y en esta primera jornada de Liga, Simeone no podrá contar con algunos de sus mejores jugadores.

La ausencia más notable de la lista de convocados del Atlético de Madrid de Simeone es la de Julián Álvarez. El delantero argentino está en plena vorágine de informaciones en torno a su futuro con el Barcelona como candidato a realizar su fichaje aunque la operación parece excesivamente complicada. El propio Simeone aclaró este pasado martes en rueda de prensa la situación de Julián Álvarez, pero desde el aspecto puramente deportivo.

Simeone confirma en su convocatoria el momento de Julián Álvarez

Simeone apuntó que Julián Álvarez aún necesita más entrenamientos para estar al nivel que el técnico desea: "Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él. Seguimos pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él. Ha dado mucho al equipo desde que llegó". Tras estas declaraciones, su ausencia en la lista de convocados para medirse al Málaga viene a confirmar lo declarado por el técnico argentino.

Simeone tampoco escatimó en elogios hacia Julián Álvarez como buena muestra de que el Atlético quiere que la 'Araña' se quede en el Metropolitano: "Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá".

Julián Álvarez en un entrenamiento con el Atlético de Madrid

Las otras ausencias de la lista de convocados del Atlético de Madrid

Tendrá que esperar el Metropolitano para ver a uno de los últimos en llegar al Atlético de Madrid como mes el Cuti Romero. El central de 28 años es otro de los que se ha quedado fuera de la convocatoria de los colchoneros. El argentino está a la espera de poder tener más rodaje para poder contar para Simeone. Las otras ausencias notables en la lista colchoneros son la de Alexander Sorloth, por lesión, y Obed Vargas y Thomas Lemar, que pueden salir del club este mercado.

Los campeones del Mundo con España entran en la lista del Atlético de Madrid

Marcos Llorente y Álex Baena, campeones del mundo con España en el último Mundial, recibirán el calor del Metropolitano en el duelo ante el Málaga ya que junto al argentino Juan Musso (que no ha participado en la pretemporada) han entrado en la lista a pesar de haberse incorporado a los entrenamientos el pasado 10 de agosto. También habrá presencia de cinco jugadores del filial: el portero Salvador Esquivel, los defensas Jorge Domínguez y Dani Martínez, el centrocampista Jorge Castillo y el delantero Miguel Cubo, que han hecho toda la pretemporada con el primer equipo del Atlético.

Lista completa de convocados del Atlético de Madrid

La lista está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Morten Hjulmand y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Carlos Martín; y los atacantes Ademola Lookman, Miguel Cubo y Kang in Lee.