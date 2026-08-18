Rodri Hernández y Joao Cancelo superan otro trámite en el Barcelona

El centrocampista español y el lateral luso pasaron este martes los pertinentes reconocimiento médicos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Se espera que su presentación ante el público sea en el último amistoso de la pretemporada de los de Hansi Flick

El Barcelona tuvo este pasado lunes un día de mucho movimiento en el aeropuerto de la capital catalana. Por la mañana aterrizaba Joao Cancelo después de rescindir su contrato con Al Hilal. Por la tarde era el deseado Rodri Hernández, que tras el acuerdo entre los culés y el Manchester City, llegaba a la que será su nueva ciudad. Este martes el Barcelona no ha querido perder tiempo y ha sometido al pertinente reconocimiento médico tanto a Joao Cancelo como a Rodri Hernández en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Precisamente en el trofeo trofeo Joan Gamper, es donde el Barcelona tiene intención de presentar ante el público a sus dos últimos fichajes además de los que llegaron anteriormente. Suele ser el trofeo Joan Gamper el momento elegido por el Barcelona para que los nuevos y también los más veteranos, se den un baño de masas ante el público. Además también le sirve al Barcelona para realizar una especie de conjura de cara a una temporada en la que el Barcelona volverá a pelear por todos los títulos con LaLiga y la Champions League entre sus prioridades.

Rodri Hernández y Joao Cancelo superan el reconocimiento médico con el Barcelona

Tanto Rodri Hernández como Joao Cancelo llegaron a primera hora de este martes a las instalaciones de San Joan Despí para someterse al pertinente examen médico, paso previo a una firma que debe hacerse oficial en las próximas horas. En el caso de Rodri Hernández, el capitán de la Selección española y mejor jugador del Mundial 2026 firmará un contrato hasta junio de 2030.

Según ha adelantado la agencia EFE, Rodri Hernández será presentado este mismo martes por la tarde una vez que se complete la documentación necesaria para cerrar un traspaso que podría superar los 70 millones de euros si se cumplen una serie de variables.

Diferentes formas con Joao Cancelo y Rodri Hernández

El fichaje de Rodri Hernández es sin duda el que más ilusiona en el Barcelona (a falta de que se pueda cerrar la llegada de Julián Álvarez). Por ello el cuadro culé tiene prevista una presentación clásica. No sucederá así con el portugués Joao Cancelo. Siendo también un jugador muy necesario para el sistema de Hansi Flick, el luso aterrizará en el Barcelona por tercera vez en su carrera.

La primera etapa de Joao Cancelo en el Barcelona fue en la 2023/24 cuando llegó en calidad de cedido desde el Manchester City. Esta fórmula se repitió el pasado curso cuando el luso llegó desde Al-Hilal de Arabia Saudí. Finalmente, a la tercera ha ido la vencida y Joao Cancelo firmará un contrato con el Barcelona hasta junio de 2029 pero a diferencia de Rodri, no tendrá una presentación como la del centrocampista aunque si se anunciará de manera oficial una vez que se cierre el acuerdo con el jugador.

El reencuentro de Rodri Hernández y Joao Cancelo

El Barcelona, a falta de oficialidad, va a reunir a las órdenes de Hansi Flick a dos viejos conocidos como Rodri Hernández y Joao Cancelo. Ambos jugadores compartieron tres temporadas en un Manchester City para la historia a las órdenes de Pep Guardiola. Fue desde la 2020/21 hasta mediados de la 2023/24, precisamente cuando Joao Cancelo recaló por primera vez en el Barcelona en calidad de cedido.