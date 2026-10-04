Filtran la nueva camiseta del Barça 27/28: un regreso al estilo más clásico

Las primeras imágenes apuntan a una equipación con protagonismo de los colores tradicionales, un diseño de inspiración vintage y detalles que recuperarían elementos habituales de la historia azulgrana

Aunque la temporada 2026/2027 no ha hecho más que arrancar, la planificación de las futuras equipaciones del FC Barcelona ya ha empezado a generar expectación.

De hecho, ya se ha filtrado en redes sociales la nueva camiseta del Barça 27 y las primeras imágenes permiten hacerse una idea de la línea que seguirá la firma Nike para la próxima temporada.

Se trata todavía de una propuesta preliminar que no ha sido confirmada oficialmente por el club, aunque el diseño ya ha comenzado a circular y ha sido recogido por medios especializados como Footy Headlines, una de las referencias habituales a la hora de adelantar las futuras camisetas de los grandes clubes.

Un diseño más clásico para el Barça

La principal novedad respecto a algunas de las últimas equipaciones azulgranas estaría en el regreso de un patrón mucho más reconocible para los aficionados. La camiseta repetiría las rayas verticales clásicas, pero con la particularidad de que serían más numerosas y, por tanto, también más finas que en diseños recientes.

El azul y el granate volverían a repartirse el protagonismo en el frontal, pero utilizando tonalidades especialmente oscuras. Según las filtraciones, Nike emplearía los colores 'Blue Void' y 'Deep Garnet', dos tonos profundos que reforzarían esa apariencia más sobria y tradicional.

Las franjas no se limitarían al frontal. El patrón también estaría presente en la parte posterior de la camiseta y en las mangas, creando una continuidad en todo el cuerpo de la equipación. De esta manera, desaparecerían los efectos degradados que han protagonizado algunos diseños más recientes para recuperar una estética más cercana a las camisetas históricas del Barcelona.

Cuello tipo polo y detalles en amarillo

Otro de los elementos más llamativos estaría en el cuello. La camiseta contaría con un cuello de estilo polo, un recurso que aportaría todavía más ese aire clásico que parece buscar Nike para la temporada 2027/2028.

El acabado del cuello combinaría diferentes tonalidades de azul, con un lado más oscuro y otro más claro. A este diseño se sumarían pequeños detalles en 'Mineral Yellow', un amarillo que tendría presencia en elementos concretos de la equipación.

Ese tono aparecería en el logotipo de Nike y en diferentes detalles de la camiseta, generando un contraste con el azul oscuro y el granate predominantes. La elección no sería completamente novedosa, ya que el amarillo ya ha aparecido en anteriores diseños azulgranas, aunque en esta propuesta tendría un papel secundario.

Pantalón azul oscuro con detalles granas

La filtración no se limita a la camiseta. El conjunto completo mantendría una línea coherente con la parte superior.

Los pantalones serían de color azul oscuro, siguiendo la tonalidad predominante de la camiseta. En los laterales aparecería una línea vertical en amarillo que recorrería el pantalón, acompañada por un remate de color grana.

El resultado será una equipación bastante uniforme en la que el azul tendrá una presencia dominante, mientras que el granate, el amarillo y las diferentes tonalidades de azul aportarán los contrastes.

Las medias también recuperan el estilo vintage

Las medias serían otro de los elementos que más cambiarían respecto a la equipación actual. El azul completo dejaría paso a un diseño de rayas horizontales azulgranas, recuperando una estética mucho más tradicional.

De confirmarse este diseño, el Barça presentaría un conjunto completo con una clara inspiración retro.

Un primer adelanto de la equipación 27/28

En cualquier caso, conviene recordar que se trata de una filtración y que ni el FC Barcelona ni Nike han confirmado oficialmente esta línea de equipación, aunque a buen seguro que no distará de lo que finalmente llegará a las tiendas el próximo año, aunque los diseños todavía pueden sufrir algunas leves modificaciones.

La previsión es que la nueva camiseta local del Barcelona salga a la venta a comienzos del verano de 2027.