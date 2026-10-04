Tuchel confirma el acierto de Deco con Gordon: "Ha alcanzado otro nivel"

El extremo del FC Barcelona deslumbra con Inglaterra firmado un gol y una asistencia ante Croacia, su explosión da la razón al director deportivo azulgrana a la hora de justificar su firme apuesta por él con un pago millonario por su fichaje

Anthony Gordon atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, una etapa de particular inspiración que justamente coincide con los primeros meses tras su aterrizaje en el FC Barcelona.

El extremo inglés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la selección inglesa comandada por Thomas Tuchel en este parón internacional y su exhibición ante Croacia, con un gol y una asistencia en el 0-7, ha desatado los elogios de su seleccionador, un reconocimiento que pone en valor las cualidades que llevaron a Deco y a la dirección deportiva azulgrana a apostar tan firmemente por el futbolista.

Tuchel no escatimó en alabanzas tras la goleada y destacó especialmente la evolución que está experimentando Gordon.

"Ha alcanzado otro nivel"

Gordon fue titular ante Croacia y volvió a resultar decisivo. Marcó el tercer tanto de Inglaterra con un remate de cabeza en el segundo palo y además participó directamente en otro de los goles de la histórica goleada.

Su actuación volvió a convencer a Tuchel, que está comprobando de primera mano la transformación del futbolista. "Anthony Gordon juega con mucho más filo, con más confianza y convicción. Sin duda ha alcanzado otro nivel", aseguró el seleccionador inglés después del encuentro.

No es una valoración aislada. Gordon también vio puerta ante España y República Checa, por lo que ya suma tres goles en los tres partidos disputados por Inglaterra en esta Nations League.

Un jugador cada vez más decisivo

Tuchel también quiso destacar la continuidad que está mostrando su atacante. No se trata únicamente de una actuación puntual, sino de una dinámica que se ha prolongado durante todo el parón. "Ha sido muy decisivo en los últimos tres partidos", recordó el técnico alemán.

Los números respaldan sus palabras. Gordon ha participado directamente en al menos un gol en sus últimos siete encuentros con Inglaterra, una racha que viene de lejos y que incluye también sus actuaciones en el pasado Mundial.

El extremo está demostrando con su selección una gran capacidad para atacar espacios, llegar al área y aparecer en posiciones de remate que está encontrando con cierta recurrencia en el FC Barcelona.

La sociedad con Bellingham

Otro de los aspectos que más satisfacción generó en Tuchel fue la conexión entre Gordon y Jude Bellingham. Ambos fueron protagonistas ante Croacia y demostraron una notable capacidad para interpretar los espacios y asociarse en los metros decisivos. "Lo que hicieron Jude y Anthony esta noche es exactamente la sociedad que quiero a este nivel", explicó el seleccionador.

La relación entre ambos permitió a Inglaterra hacer mucho daño a Croacia y encumbró definitivamente al fichaje barcelonista. Su intensidad, velocidad y capacidad para atacar desde el costado son precisamente algunas de las características que convencieron al Barcelona para realizar una importante inversión por el futbolista. No en vano, el club azulgrana pagó al Newcastle 70 millones de euros fijos más 10 millones de euros en variables por su fichaje.

La asignatura pendiente del Barça

El contraste por ahora está en su rendimiento goleador con el conjunto azulgrana. Gordon se ha convertido en uno de los futbolistas más productivos del Barça en la generación de ocasiones, pero todavía no ha conseguido marcar su primer gol oficial con la camiseta barcelonista.

Su aportación, en cualquier caso, está siendo importante. El inglés suma cuatro asistencias en Liga, mientras que otro pase suyo terminó provocando el gol en propia puerta de Lejeune en el encuentro frente al Rayo Vallecano. Solo Lamine Yamal, con seis asistencias, supera sus registros dentro de la plantilla.

Además, Gordon está dejando una de las características que más valoró el Barça cuando decidió apostar por él: su enorme capacidad física. El inglés es uno de los jugadores que más carrera al esprint realiza por partido y también figura entre los futbolistas más rápidos de la plantilla.

Deco ya puede presumir de su apuesta

La explosión de Gordon refuerza la sensación de que el atacante tiene recursos suficientes para convertirse en un jugador diferencial y da la razón a su gran valedor, Deco, responsable máximo de su incorporación al Barça en una operación de alto valor económico que tuvo sus detractores a comienzos de verano.

Con 25 años, está mostrando una versión cada vez más agresiva, vertical y convencida de sus posibilidades. Tuchel lo está disfrutando con Inglaterra y sus palabras suponen un respaldo importante a un futbolista que todavía tiene margen para ofrecer mucho más en el Barça.