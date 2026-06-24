Los detalles de las variables del fichaje de Gordon por el Barcelona

El club azulgrana se hacía algunas semanas con el internacional inglés a cambio de 70 millones de euros para otros 10 en función de partidos y títulos que ahora han trascendido

El FC Barcelona anunciaba hace algunas semanas el fichaje de Anthony Gordon, quien aterrizaba en el club azulgrana procedente del Newcastle a cambio de 70 millones de euros más otros 10 en variables. Una cantidad que ahora se ha conocido en detalle y que tiene que ver con títulos y números de partidos disputados.

De esta forma la mitad de las variables, esto es 5 millones de euros, las tendría que pagar el Barcelona si gana títulos como LALIGA o la Champions League durante los años que Gordon tiene firmado con el FC Barcelona. Esto es hasta el año 2031. Además, según apunta el diario Mirror, la entidad azulgrana deberá abonar al Newcastle un millón de euros por temporada si el inglés supera el 60% de los partidos disputados cada campaña.

El Newcastle también se guarda un porcentaje de una hipotética futura venta de Gordon

Son algunas de las cuestiones que recoge el acuerdo entre el FC Barcelona y el Newcastle del que también se han desvelado algunos otros pormenores. Por ejemplo que los ingleses se guardan un porcentaje de un futura venta de Gordon a un tercer equipo, aunque la cantidad no ha trascendido.

El caso es que el montante final de la operación de Gordon se podría ir a los 80 millones de euros. Hay que recordar que el atacante, que se encuentra disputando el Mundial con la selección de Inglaterra, firmó por cinco temporadas con el Barcelona y era presentado hace algunas semanas.

Gordon ha sido titular en los dos partidos con Inglaterra aunque su actuaciones han sido discretas

Gordon se incorporará al Barcelona después de su participación en el Mundial y sus correspondientes vacaciones. El ya jugador azulgrana ha sido titular en los dos encuentros que ha disputado Inglaterra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Cierto es que en ninguno de ellos completó los 90 minutos. Disfrutó de 72 minutos en el duelo que acabó en triunfo contra Croacia (4-2) y de 65 minutos en el empate contra Ghana (0-0). Las actuaciones de Gordon en el campeonato por ahora han sido discretas.

Habrá que esperar para saber si Gordon se mantiene en el once ante futuras citas, la siguiente que enfrentará a Inglaterra a Panamá para cerrar la fase de grupos el próximo sábado. La competencia en el plantel inglés es alta para esa zona del campo.

El de Gordon ha sido el único fichaje del Barcelona

De momento Gordon es el único fichaje que ha realizado el Barcelona en este mercado de invierno. Sin duda una de las piezas que necesita incorporar aún el equipo de Hansi Flick es la llegada de un delantero, concretamente un 'nueve', que supla la salida de Robert Lewandowski. También el puesto de central zurdo está subrayado en la agenda azulgrana.

Del mismo modo podría haber movimientos en otras zonas del campo, si se dieran salidas. Nombres como los de Ferrán Torres han sido vinculados al interés del PSG, o Marc Casadó apunta a que saldrá del equipo este verano.