Mourinho y la rivalidad con el Barcelona: "No le guardo ningún resentimiento"

El portugués, que regresa al banquillo madridista trece años después, dice que los Clásicos actuales nada tienen que ver con los que se vivieron en su primera época como técnico blanco

La vuelta de Jose Mourinho al Real Madrid, trece años después, ha servido para recordar las polémicas que el entrenador portugués mantuvo con el FC Barcelona en su primera etapa. Un asunto del que el propio técnico ha hablado. "No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso, pero no guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona", ha asegurado.

Mourinho, en una entrevista en Vanity Fair Portugal, ha ahondado en esta rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona y la manera en la que la vive. "Simplemente disfruto jugando contra ellos, porque en el fútbol uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te impulsan a ser mejor", ha dicho el entrenador.

Mourinho dice que los Real Madrid-Barcelona de ahora no son como los de su primera época

Para Mourinho, los actuales Real Madrid-Barcelona nada tienen que ver con los que vivió en su etapa anterior en el banquillo madridista. "Me encantaba jugar esos partidos. No los veía, los jugaba", ha comentado el portugués que ha seguido: "Me fascinaban. Pero incluso después de tantos años, cuántas veces me he encontrado con gente en la calle diciendo que el mundo se paralizaba por esos partidos. Y ya no es así".

En la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Leo Messi estaban presentes en esos Clásicos: "La gente ya no ve los clásicos como antes. El mundo se paralizaba. No se trataba solo de Real Madrid y Barcelona ni de España. Era el mundo entero. La gente esperaba con ansias esos partidos. Por supuesto, Cristiano y Messi eran íconos. Eran los dos mejores jugadores del mundo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. El Barcelona también es uno de los mejores pero después del Real Madrid".

Mourinho, en esa descripción de los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona, incluso ha utilizado un símil tenístico: "Sinceramente, fue una locura. Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic. Aunque ahora el tenis cuenta con jóvenes promesas, quienes lo aman recuerdan aquellos años como algo especial. Aquellos clásicos también fueron especiales".

Jose Mourinho, el vestuario del Real Madrid y la idea de hacer mejor aún a Kylian Mbappé

El portugués, ya pensado en la inminente etapa que arrancará como entrenador del Real Madrid, fue cuestionado por algunas polémicas vividas dentro del vestuario madridista esta campaña. "Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito comprender cosas que, en este momento, desconozco. Lo que sé ahora mismo es lo que leo en los medios y lo que veo en la televisión. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, analizar, comunicar, preguntar, responder preguntas y entablar un diálogo fluido y honesto", ha contestado.

En ese sentido, Mourinho también ha reparado en la estrella que ahora dirigirá en el Real Madrid, el francés Kylian Mbappé: "Lo que quiero es ayudar a los jugadores, al equipo y al club a mejorar. Estoy aquí para ayudar a todos, no para criticar, no para hablar, sino para escuchar. Lo único que puedo decir de Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor".