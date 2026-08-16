El Real Madrid confirma un simbólico cambio en el Santiago Bernabéu

El cuadro blanco presidido por Florentino Pérez, eliminó el nombre del mítico presidente y dejó solo su apellido en la fachada. Las obras de remodelación del Estadio madridista se iniciaron en mayo de 2019 y aún falta por instalarse el escudo del club

El Real Madrid sigue trabajando en la remodelación de su Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid inició las obras del Santiago Bernabéu en mayo de 2019 y desde entonces ha conseguido que el feudo madridista sea uno de los más modernos del Mundo y además cuenta con capacidad para albergar diferentes eventos como conciertos u otros espectáculos, tanto deportivos como de otra índole.

Este domingo se ha llevado a cabo un importante cambio cargado de simbolismo ya que supone un cambio sustancia en el nombre del Estadio. En la fachada principal de la casa del Real Madrid, se ha instalado el 'nuevo' nombre que tiene como principal novedad la eliminación del nombre de Santiago Bernabéu, mítico presidente que en 1947 inauguró el anteriormente llamado Estadio de Chamartín.

El Santiago Bernabéu ahora solo se llamará Bernabéu tras la última decisión del Real Madrid

Santiago Bernabéu era el nombre habitual que lucía el estadio madridista desde que se decidiese así en la Asamblea General de Socios de 1955 "como reconocimiento a su labor". Ahora el antiguo Chamartín pasará a llamarse 'Bernabéu'. Según ha apuntado la agencia EFE, este cambio se debe a razones puramente comerciales y a la imagen de marca del propio Real Madrid.

El Estadio Bernabéu, a la vanguardia en el mundo del fútbol

Por otra parte, el estadio luce un diseño vanguardista, muy distinto al anterior, debido a la nueva estructura de su exterior formada por bandas de acero y líneas variables que permitirá iluminar y proyectar imágenes al exterior. Este diseño no ha impedido las quejas por parte de plataformas de vecinos a consecuencia de los ruidoa generados por la celebración de conciertos en el estadio que ahora luce en su fachada el nombre de Bernabéu.

La casa del Real Madrid con su 'nuevo' nombre

Otro de los puntos que el Real Madrid tiene aún por completar y que está previsto que se lleve a cabo la próxima semana, es la colocación del escudo del club junto al nombre del mítico presidente que estuvo al frente los blancos desde 1943 hasta 1978. Tanto el apellido de Bernabéu como el escudo del Real Madrid serán visibles desde el Paseo de la Castellana de la capital madrileña.

El primer partido del 'nuevo' Bernabéu

Los aficionados acudirán al estadio por primera vez en esta nueva temporada el 26 de agosto para ver el partido de LaLiga EA Sports 2026-2027 que el Real Madrid jugará contra la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada del torneo, que los merengues disputarán después de la segunda -el sábado 22 visitará al Espanyol. Antes de eso, el Real Madrid jugará este domingo su último amistoso de la pretemporada ante el Schalke 04 alemán a partir de las 17:00 horas.