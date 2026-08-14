Roncero y el cambio físico de Konaté en el Real Madrid: "Llegó gordo al Mundial y no sé si es que le han dado un toque"

El periodista se refiera a la evolución física del central francés que llegó al club madridista con la carta de libertad procedente del Liverpool

El periodista Tomás Roncero ha valorado algunas de los fichajes del Real Madrid que han llegado en este mercado de invierno. Uno de ellos ha sido Ibrahima Konaté, el que fuera futbolista del Liverpool, al que se ha referido por su cambio físico desde que estuvo en el Mundial con la selección de Francia a su incorporación a los entrenamientos al equipo de Jose Mourinho.

Todo después de que Konaté se hiciera viral en redes sociales por su cambio físico desde el señalado Mundial hasta ahora. "El mundo al revés. Llegó gordo al Mundial y no sé si es que le han dado un toque. Le debieron decir, 'como sigas así vas a durar cuatro Telediarios en el Real Madrid' y el chaval se ha estilizado", ha señalado Roncero en su intervención en El Larguero de la Cadena SER.

El francés llegó con la carta de libertad al equipo madridista, con el que firmó hasta el año 2030. Konaté peleará por un puesto en un equipo en que están como centrales Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Raúl Asensio y el por ahora lesionado Militao. Una posición que en los últimos ha sido maldita en el Real Madrid por las lesiones.

La alineación y los seis fichajes del Real Madrid

Del mismo Roncero enunció la que considera que será la alineación del Real Madrid ya con todos sus efectivos: "Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güler, Vinicius, Mbappé". De esta forma coloca a tres de los seis fichajes del equipo madridista en esta alineación. Serían Dumfries, Konaté, Cucurella. Los otros tres que, por tanto, deja fuera son Bernardo Silva, Yan Diomande y Carlos Espí.

En principio esos seis son los fichajes del Real Madrid en este mercado de verano, ya que todo está encaminado a que el club madridista no mueva más ficha en la recta final de la venta. Únicamente lo haría si aparece una oportunidad de mercado especial, o en el caso de que salieran jugadores que están en la rampa de salida.

El último partido de pretemporada para el Real Madrid

Al Real Madrid de Mourinho aún le queda un partido de pretemporada para preparar el nuevo curso. Será este domingo contra el Schalke 04 a partir de las 17.00 horas en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Será el último ensayo madridista antes del inicio del campeonato liguero que llegará para los blancos con el enfrentamiento contra el Espanyol el sábado 22 en el RCDE Stadium, un duelo de la segunda jornada después de que el de la primera, contra la Real Sociedad, se aplazara por la presencia de mundialistas de los dos equipos en la fase final de la Copa del Mundo.

Hasta el momento el Real Madrid ha disputado tres amistosos de pretemporada y el balance es de dos victorias y un empate. Las tablas llegaron ante la Fiorentina (2-2) y los triunfos contra el Ferencváros (1-2) y el Deportivo de La Coruña (0-1). Además los blancos vencieron en dos entrenamientos a puerta cerrada al Leganés (4-1) y al Alcorcón (1-0).